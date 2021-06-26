香港武官升任位居要津 安全巩固仍属首务

来源：香港明报社评

香港特区政府出现重大人事变动，警队出身的李家超及邓炳强，分别接任政务司长及保安局长。现届政府只余大约1年任期，原政务司长张建宗离职，不涉健康原因，行政长官则强调不是问责，意味这次人事调动并非临时过渡安排，而是涉及较长远的策略部署。香港经历了反修例风暴，中央强调维护宪制秩序，有效落实对港全面管治权，确保爱国者治港，李家超及邓炳强获擢升，突出了“法律与秩序”（Law & Order）这一主旋律，不会受稍后特首选举及政府换届影响。中央要重构特区政治顶层建筑、强化维护国安能力，相信这亦是现届政府余下一年任期的重要任务。

李家超邓炳强获重用 政府余下一年任务多

特区政府三司十三局，财政司和律政司各有专责，政务司长并无专项负责范畴，然而在特区政府架构内，却属一人之下、万人之上的重要职位，每当行政长官休假或离港，政务司长就要署理其职务。作为特区第二把手，政务司长的职责是协助行政长官，统筹、协调各个政策局工作，并跟立法会沟通。回归以来，多位政务司长均是任期未满便离职，较多出现的情况，是准备参选行政长官，唐英年和林郑月娥皆是例子，曾荫权当年更是中途走马上任做特首。相比之下，此次政务司长换人，跟特首选举相信并无直接关系，年届七旬的张建宗明言，将离开政府架构，但不会退休，同时澄清身体状况良好，精神饱满。

政务司长离职，既非健康原因，又不是因为准备参选特首，外界难免有很多揣测，有人重提前年反修例风暴7.21元朗袭击事件，张建宗以司长身分道歉，事后惹来警队职工抨击；有人则指出，若与当年林郑出任政务司长肩负政改等重任相比，张建宗任内发挥的作用未见突出。去年疫情爆发，政府抗疫初期手忙脚乱，不同部门缺乏协调，甚至有“事不关己、袖手旁观”的情况，政务司长角色并不显眼，其后的社区全民检测和疫苗接种计划，负责统筹的也不是政务司长，而是公务员事务局长聂德权。

过去两三年，政务司长换人之说，政界偶有所闻，然而并未成真。现届政府任期只余1年，才出现如此重大人事变动，来得相对突然，无论人选还是时机，外界都有很多揣测。问及为何现在换人，林郑说法相对含糊，大抵只是说现在是“砥砺前行，重新出发”的好时机，有需要便换人，任期余下一年不是影响因素；外界有传闻指聂德权才是林郑最属意的政务司长人选，林郑回应记者提问，强调此次更换的人选都是由她提名，都是“此刻最佳人选”。《基本法》规定，特区问责高官由特首提名，交由中央任命，林郑的说法，重申了正常任免程序，外界如何解读，则是另一回事。特首选举明年举行，谁人打算去马、中央有何取态，备受关注，未来一段时间，各类政治揣测，相信只会愈来愈多。

李家超出任保安局长期间，推动《逃犯条例》修订，一场半世纪未见的大动荡，最终因此爆发，然而此次仍然获得中央重用。他和邓炳强仕途更上一层楼，反映中央肯定他们过去两年“止暴制乱”的表现。过去特区政府鲜有出身纪律部队的人员身居高位，现在却有3人，除了李家超及邓炳强，还有去年4月问责班子改组时上位的曾国卫，批评者质疑特区政府变成“警察政府”，林郑则强调用人唯才，不论出身。香港社会撕裂，各方对於这次人事调动的看法和评价，必然南辕北辙，唯一肯定是未来一段时间，“法律与秩序”将是权力当局的主旋律。

中美角力激烈，香港卷入其中，反修例风暴改变了香港，中央强调有效落实全面管治权，维护国家安全及宪制序秩，具体包括两个层面，一是坚持斗争，打击“反中乱港”势力，二是重建规章制度。反修例风暴案件积压，部分审讯排期到2023年，社会气氛外弛内张，权力当局眼中，政治斗争远未结束，短中期恐怕难有政治对话大和解的可能。制度重建方面，《香港国安法》和修改香港选举制度，是过去一年对香港影响深远的两件大事，但对中央而言，香港国安法只堵塞了国安缺口一部分，香港仍需完成基本法23条立法，这正是保安局的工作。

中央要求作为敢斗争 改变政务官主导时代

下任特首会否换人，现在无法断言，然而中央肯定不会接受制度重建工作，因为特首选举或政府换届而受到拖延影响，现届政府余下一年任期，一大要务相信就是加紧推进制度顶层建设，为下届政府工作铺路，早前林郑便表明，余下一年任期会争取尽量做23条立法筹备工作。李家超是首位警队出身的政务司长，未来特区问责班子会否起用更多纪律部队出身的入，还须拭目以待，不过以往由政务官系统主导问责班子的时代，似已一去不返，中央希望港府解决社会深层次矛盾，决策官员需要敢作敢为敢斗争，习惯按章办事的官僚，未必是中央眼中合适人选。