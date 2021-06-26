同岛一命成蔡政府最大讽刺

来源：台湾《中国时报》社论

以“民主防疫”成功而洋洋自得的民进党政府，自从本土新冠疫情大爆发后，防疫政策粗疏繆误，防疫手段背离民主，治理能力完全不及格，露出威权主义的狰狞面目，导致声望重挫，所标榜的“同岛一命”诉求，更被多数民众认定只是麻痹人心的认知战伎俩，目的是要人民服从政府的威权。

蔡英文御驾亲征罗智强

民怨沸腾已使政府首长的声望崩跌。根据台湾民意基金会23日公布的最新民调显示，4成3民众基本赞同蔡英文处理“国家”大事的方式，但有4成5民众不赞同，蔡英文声望已创下23个月新低，而且不赞同者比赞同者还多出1.3个百分点，蔡英文若不能迅速重新获得民意肯定，声望持续下跌，民意支持度将出现重大翻转。行政院长苏贞昌及其领导内阁的施政表现中，约有4成2民众满意，却有高达4成9不满意。该基金会董事长游盈隆认为，苏内阁面临上任以来“空前最强烈的不满”。

蔡政府面临5年多来最大的执政危机，完全咎由自取，如果不是依恃无所不用其极的认知作战手段强力护持，使尽花招混淆视听，万剑齐穿霸凌异议者，带风向操弄舆论，民意支持度必然更低。

疫情出现近1年半来，民进党靠著边境管控发挥阻挡于境外之效，然后就安乐度日，汲汲于操作宣传，疏于做必要的部署，另一方面则加大反中力度，在疫苗采购上都逢中必反，连大陆公司因其先期投资而取得的合法代理权都想绕过。荒腔走板的偏颇作为造成防疫困局之后，竟企图揠苗助长台产疫苗，不进行必要的第三期人体试验，偷工减序，便宜行事，搪塞民众对于疫苗的殷殷需求。为了掩盖防疫不力的窘态，并且封住各方学者专家秉持科学与正义原则发出异议，竟加强网军攻势，造成一片挞伐火海。

蔡政府心心念念的首要事务就是认知作战。从党工到政府官员，执著于攻訐与澄清，首当其冲的是防控疫情表现优于中央政府的台北市长柯文哲和新北市长侯友宜；中研院院士陈培哲和其他揭穿政府官员错误与谎言的学者专家，都难逃网军出征的恐怖性攻击。

威权统治凌驾民主科学

“民主防疫成功”的虚假形象破灭之后，蔡政府的所作所为严重背离民主的精神与原则。压制异见，攻击异己，甚至发动“国家”资源豢养的网军出征，就是公然侵犯民主精神，十足表现政府威权至高至大的心态。另一个事例是台北市议员罗智强批评政府沦为“疫苗乞丐”，竟然引起当局震怒，蔡英文御驾亲征罗智强，整个民进党瞬间大爆炸，行政院长苏贞昌、驻日代表谢长廷相继出手，立委民代、侧翼蟑螂倾巢而出，府院党联手配合“三民自”同一时间血滴子齐出，争先抢杀罗智强来向蔡英文表功。这样动员偌大的执政团队、“国家”机器围殴一个在野党民代，实在有失民主的胸襟与格局。

更直接戕害民主的是立法院不经协调，迳自三读通过紓困4.0预算案，对于国民党团提出的扩大采购充足的国际认证疫苗、公布3+11会议纪录、疫苗审查会议全程公开进行等案，全部封杀，这不仅是以多数暴力践踏在野党，更是对于提案中所要求与体现的民主原则的悍然摧毁。诚如资深媒体人陈文茜所说，其中所牵涉的多是人民的天赋人权，而不是高高在上的政府的权力，也不是躲躲藏藏的专家的权力；“生命权”是所有人权项目中最至高无上的人权，在台湾，它们正一步步被另类威权体制侵害了。

大疫蔓延当下，确实需要全民一体对抗病毒。遗憾的是，在防疫大计上，政府将其政策的落实置于人民生命安全的考量之上，将威权统治的贯彻凌驾于民主原则与科学专业之上，人民的生命权受到漠视，一个民选产生的政府却在反民主的道路上越走越远。在这样的怨懟意识之下，台湾如何能不分身分、地位与立场，凝结一体共同抗疫？

这个执政利益压倒一切的政府，竟然奢言“同岛一命”，不仅不能感动人心，反而是莫大的讽刺。