美国总统拜登四月宣布将于9月11日全面撤出阿富汗，标志这场长达20年的反恐战争将会告一段落，但当地的局势近月已经急转直下。美国情报官员评估以总统加尼（Ashraf Ghani）为首的政权或会比预期中更快倒台，届时塔利班势必会全面重掌国家。这不但证明了过去的战争完全多餘，也再次说明了靠外力和战争促成政治、社会转型是天方夜谭。

塔利班势将卷土重来

美军进入阿富汗将近20年，拜登四月时公布全面撤军的决定，虽然已较特朗普订下的时间为迟，但不设条件限制却会令相关部署更易进行。《华盛顿邮报》引述消息指，随着塔利班势力范围席卷阿富汗北部，美国情报部门上周修正了对阿富汗局势过份乐观的判断，并预料加尼政府将会在美军撤出后6个月内垮台，时间较原先预计早半年。

不过，阿富汗军队近月的表现，却让人勾起伊拉克政府军遇上ISIS时的情况。美国情报部门不但指阿富汗安全部队经常不战而降，而且更将美军转赠的装备留给叛乱分子，令塔利班战力提升。与此同时，阿富汗邻国塔吉克斯坦的边防局也表示，周三（23日）有约130多名阿富汗士兵越境寻求庇护，并估计他们是早前在北部城市Kunduz遭塔利亚击溃的政府军。

政府军和塔利班控制的领土，明显呈现此消彼长之势。据美国国防部估算，纵然近月塔利班仅控制419个地区当中的81个，但这并不代表中央政府控制了余下的领土；相反除了阿富汗中部外，其餘城镇不是由塔利班控制，就是不断易手的无主战场，或者是受第三方势力ISIS的分支势力控制。更加重要的是，塔利班消息人士称组织在过去一个半月已成功佔领了40个地区，面积相当于全国一成范围，动力可谓势不可挡。

20年战争后打回原型

现在美国在阿富汗的景况就像面对越战时的“西贡时刻”。过去20年美国除了耗费天文数字军费外，战争中更造成逾4.7万平民无辜被杀，但结果不单没有铲除塔利班政权，反而更要在去年的多哈和谈中跟其眼中钉一同商讨战后和平进程，而且旧日美方欲扶植的新政体亦接近崩溃，情况犹如上世纪越战时的终局。

尽管美军撤出已成定局，但塔利班回朝后，其所带来的不只是伊斯兰律法的统治，更可能会掀起新一轮政治迫害。虽然共和党议员表示撤军行动会包括协助多达5万名有危险的阿富汗人撤离，但相信塔利班视为“通敌分子”的数目远不止于此。一如北越当年将南越正式吞并后，不仅大量政治难民被迫逃离家园，更有上百万民众遭送入劳改营中，美国除了能在外交上继续作谴责，大概也没有办法收拾这场人道烂摊子。

无论如何，美国自阿富汗败走是继大英帝国和苏联后，又一葬身在这个“帝国坟场”的大国。其实1975年结束的越战已证明，无论战场上的优势有多明显，一国都不能无止境地军事占领他国，单靠枪炮加快政体转型，反而只会迎来更多问题。这种陈义过高的外交政策，不但是特朗普所形容的“愚蠢战争”，更会为当地民众创造另一个地狱。