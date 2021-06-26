美国万亿计划达成共识 基建救国还是对抗中国？

美国总统拜登与包括民主、共和两党多名议员24日一起宣布，两党在讨论了近三个月后终于就先前其所提出的“基建计划”达成协议。协议由9名民主党、10名共和党加1名中立议员所组成的“G21s”所提出，五年方案包括经费9730亿美元，而延长版的八年方案则为1.2万亿美元方案，金额比起拜登政府当初提出的2万亿作出了大幅削减。双方基本上只能就改善基建达成了共识，另外有关于改善教育和儿童看护的“美国家庭计划”却未能达成任何协议。

拜登的基建计划本身是一个大胆有为的想法，试图一次过应对美国经济当下数个主要问题。这些问题包括基建不修引致居住环境转差及制造业竞争力低下；社会隔代贫富悬殊，穷人难享有良好教育，最终引致部分人口竞争力持续低下等。当然，这些问题都是美国积累已久的问题，寄望一个数年数万亿美元的计划能从根本改变问题，似乎有点不切实际。纵然如此，拜登所提出的基建计划，不失为开始改革的一个尝试，如果连这个也不开始的话，要化解美国经济所面对的结构性问题便无从著手。

共识是为了对抗中国

共和党向来立场偏向于经济新自由主义，不支持政府过度花费、倾向保护既得利益者，拜登破格的计划会召来该党反对是意料中事。虽然共和党向来不太支持加大政府开支，对基建一直以来也相当保守，这也是造成美国现时基建严重不修的原因。不过，最终共和党人仍然愿意在基建计划上配合拜登，究其原因很可能还是为了对抗中国崛起。

近几十年中国在基建的成就充份证明，基建可以有效压低制造业成本和增加人口流动性。尤其对于国土辽阔的中国而言，基建更是发展内陆地区的重要关键。美国自1990年代开始将经济结构倾向于金融发展，利用美元的霸权地位在全球进行“收割”，但也令国内的产业空心化。近年美国跨党派都意识到制造业空心化将令美国长期无法与中国竞争，而中国在基建方面的成功无拟改变了共和党人对于基建“不赚钱”的负面看法。

特朗普数年前发动贸易战，也是留意到制造业空心化的问题，然而贸易战的经验说明了，单单只是提高关税无法把制造业带回美国，相反更会增加通胀。因此，共和党人接受拜登改善基建的计划很可能是希望藉此改善美国制造业，协助美国能维持经济实力跟中国对抗。

对社会主义的根本抗拒

另一边厢，共和党人对“美国家庭计划”的反对，则反映了他们始终是倾向于保护既得利益者及较有能力的中产，因此对于社会主义有根本性的抗拒。拜登政府的“美国家庭计划”原计划金额高达1.8万亿，比两党这次共识的金额还要高出差不多一半。该计划的重点为所有美国学童额外提供四年免费教育，包括两年的学前教育，及两年后高中的社区学院教育。这两者都是美国教育中最花钱的部分，例如不少贫穷家庭就不能供养孩子上大学。教育的差异令贫穷家庭的后代更难得到良好教育以在社会上向上流，变相造成隔代贫穷。

为所有公民提供良好教育虽然是公义之事，然而不少中产们并不希望自己的税金用于“帮助他人的孩子”，因为他们并不认为这是自己的责任，甚至觉得政府与其此钱做这些事倒不如收少一点税。在这种偏见下，代表中产利益的共和党自然反对这类计划，认为这是属于“社会主义国家”的行为，违反了重视“自由”与“资本主义”的“美国传统”。由此角度观察，这次美国两党在基建预算计划哪个部分能或不能达成共识，或许足以看出美国当下意识政治形态的缩影。

