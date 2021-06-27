拖延甩锅 蔡政府还在罔顾人命

来源：联合报

联合报新闻眼

台湾疫情持续延烧，民间一方面想捐购疫苗，以解危难，亦想购取疫苗，自力救济。然而，蔡政府的态度始终半推半就，充满政治算计，疫情当前，人命关天，人道至上，蔡政府仍麻木不仁。

当初，对于鸿海永龄基金会的申请，要不是创办人郭台铭积极申请，对政府不知是刁难，还是官僚的要求，见招拆招，形成舆论压力，最后郭董语重心长，在面簿上期盼向蔡英文当面报告，恐怕逼不出行政院宣布要专案授权。

好不容易，行政院十八日承诺要专案处理，同意授权台积电、永龄代表政府，眼见民间捐赠疫苗一事见到几丝曙光，但双方直到一周后才签订法律文件，而政府却对同样希望申请购捐疫苗的慈济基金会，不置可否，直说无法并案，与台积电、永龄一起处理，又说不明白，皆是拟与德国BNT购买疫苗，何以不能同案而论？

指挥中心指挥官陈时中日前甚至直言，一次太多单位进行（申请）会引发困扰。蔡英文和慈济的证严上人视讯通话，政院方面竟说不排除另立专案处理，何来积极可言？蔡政府先卡后拖，这个政府有把人民放心中吗？

台湾疫苗不足是事实，现在向海外购买的疫苗到货量明显偏低，得仰赖友邦善举赠疫苗，才解燃眉之急。假如当真国际情势不利于台湾购入疫苗，何不集合民间力量一起努力？

在国际采购疫苗看的是卖方脸色，要靠友邦伸援，不是政府说了算，民间购捐疫苗，政府又凭什么说了算？一再推拖的执政当局，总隐身幕后的蔡英文总统，请站出来告诉人民，政府在民间购进疫苗人道援助上做了什么？