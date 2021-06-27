从关岛疫苗热 看台湾疫苗慌

来源：联合报

主笔室快评

自从关岛推出“疫苗观光”，开放外国观光客免隔离入境施打疫苗之后，在台湾掀起一波海外疫苗施打潮，据传在短短几天之内，旅行社已接获超过2000笔的订单，昨日更传出科技大厂威刚发出第一枪，以“体恤”同仁施打疫苗不易为理由，大手笔补助每人10万元新台币，以包机方式送员工到关岛打疫苗，从企业不惜砸下重金、整厂输出远赴海外施打疫苗，可见台湾集体疫苗“慌”的窘境。

而台湾人民的集体疫苗“慌”主要来自于疫苗“荒”，虽然蔡总统一直声称台湾疫苗足够，已经对外采购3000万剂疫苗，8月底会有1000万剂疫苗来台，但截至今日为止，却只有485万剂到位，这其中还有多达374万剂是由美日两国所捐赠，换句话说，真正由政府采购的疫苗，其实，只有111万剂到货，距离政府夸口的3000万剂，何止相差千万里？

也就是疫苗“荒”，让台湾人民出现打不到疫苗的集体恐慌，有人愿意花数百万钱包下商务舱远赴美国，就只是为了施打疫苗，而日前当疫情中心宣布释出疫苗残剂之后，基层诊所的电话立刻被打爆，竹北市公所释出50个残剂名额，却在短短的1分钟内额满，目前台湾完成第一剂的施打率165万人，疫苗涵盖率不到7%，不但远低于美日韩等，距离蔡总统所说的7月全面开放一般人施打疫苗目标，似乎是相当遥远，在不知何时轮到打疫苗的集体恐慌下，只能寻求自力救济。

也就是台湾的疫苗“慌”，让台湾屡屡爆出特权疫苗、插队疫苗的乱象，日前传出新北淡水的蕴泉庄旅馆，以防疫旅馆之名将，把非旅馆第一线人员安插进入施打疫苗名单，更有绿营人士以揭发特权施打疫苗为乐，爆料名单从连战、黄昭顺到张显耀，以香港政府为了鼓励民众踊跃打疫苗，还推出打疫苗、送奖励，对照在台湾施打疫苗，却人人喊打，民进党政府能不惭愧吗？

试问蔡政府：如果不是台湾的疫苗“荒”，谁愿意花大钱，远赴海外施打疫苗？如果不是台湾的疫苗“慌”，哪有插队特权打疫苗的乱象？

面对台湾的疫苗“荒”与“慌”，蔡英文总统不能放任底下的网军猎巫、制造人民的对立，而是要给人民一个说法，就算是文青式的美丽空话也好。