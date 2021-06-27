港澳与台湾关系恶化 两岸中美博弈是主因

来源：明报

明报社评

驻香港台北经济文化办事处的台方官员，因拒签“一中承诺书”，不获港府续发工作签证，其中7人上周撤离香港，余下一人，下月签证到期也将撤走。上个月，特区政府已经宣布暂停驻台湾的经济贸易和文化办事处运作，人员撤回。港台人员相互撤离，固然因两地政府在陈同佳案的争拗，以及台湾当局在前年香港反修例运动中扮演的角色，但更主要的，还是由于在两岸对峙以及中美博弈的大背景、在《港区国安法》的新环境下，香港和台湾分别处身于两个对立的阵营，北京在港台关系方面加强了主导。短期内港台关系难有缓和机会，而这对两地的民间与贸易往来，势必带来冲击。

香港采取主动

中央统一部署

这次港台人员相互撤离事件，有3点值得留意：一是港府撤处在先，台方驻港人员撤离（实际是港府要其限期离境）在后，整件事是港府主动；二是在香港之后，澳门政府亦跟进，停运驻台办事处并撤员，显示港澳两特区是协调动作；三是北京国台办发言人就此表态时直言不讳，称香港与台湾交往“当然要在一个中国原则的政治基础上进行”，显示这是中央政府统一部署的行动。

从1949年后，在海峡两岸关系中，香港一直担当特殊沟通桥梁。被北京视为两岸关系政治基础的“九二共识”，就是大陆海协会与台湾海基会1992年在香港会谈的成果。在2000年代两岸启动直通之前，来往两地的航班都要经香港转飞。

早在香港回归前，时任副总理兼外长钱其琛在1995年就发表有关《香港涉台问题基本原则与政策》，简称“钱七条”，其中第六条规定，香港特区与台湾之间的任何官方接触往来、商谈、签署协议和设立机构，“须报请中央人民政府批准，或经中央人民政府具体授权，由特别行政区行政长官批准”。第七条规定，台湾在香港的机构及人员要严格遵守《基本法》，不得违背“一个中国”的原则。1999年，时任台湾总统李登辉以“特殊两国论”形容两岸关系后，时任台湾驻港“中华旅行社”总经理郑安国因在港附和，工作签证就被延发，被迫调回台北；时任台北市长马英九申请来港，亦遭拒签。直至2008年，承认“九二共识”的国民党政府上台，两岸关系回暖，港台关系才重拾升轨。2011年，香港在台湾设立经贸文化办事处，而台湾就把驻港机构由“中华旅行社”改名为“台北经济文化办事处”。由此可见，港台关系本质上从属于两岸关系，港台关系的起伏，取决于两岸关系的好坏。

自从2016年台湾民进党蔡英文政府上台，两岸关系就陷入低谷，双方的官方对话全面中断，按照台湾陆委会说法，早在2018年7月，香港就改变以往对台湾驻港人员口头告知“一中原则”的弹性做法，要求对方须书面签署“一中承诺书”才能续发签证。台湾陆委会主委邱太三指摘港府“设置政治障碍”，旨在“矮化”台湾。

问题是从2018年至今，也过去两年多了，为何是现在港台人员才相互撤退？2019年香港反修例风波的“牙齿印”固然是直接导火线，台湾当局在陈同佳案中与港府较劲，又在香港反修例运动中声援抗议者，甚至设立“台港服务交流办公室”，为赴台寻求庇护港人提供服务，这连串举措都招致港府和国台办多次严厉批评。

港台不同阵营

国安没有两制

人们注意到，港府暂停驻台办事处运作，是在《港区国安法》颁布近一年后，藉此对外发出的政治信号是：第一，在国家安全问题上，香港不再是法外之地；第二，“一个中国”不再仅仅是一个空洞的政治口号。

在蔡英文上台之后，港澳两个特区与台湾之间的经文办事处得以正常运转，既是北京仍在观察台北走向，更主要还是因港澳的“一国两制”原因，意在突显“两制”的不同。但随着北京愈来愈强调“一国”是“两制”的前提和基础，强调中央对特区的全面管治权，特别是去年港区国安法生效，更加突出强调香港在维护国家主权与安全方面的“宪制责任”。在此大趋势之下，原先香港对“一中原则”这一“大是大非问题”的模糊化处理手法，就显得有些不合时宜。于是乎，港台之间这种半官方关系，也就必然会出现问题。

尤其重要的是，近年来港澳与台湾的政府，在政治认同上逐渐分道扬镳。港澳与内地的关系愈趋紧密，相反，在民进党当局操弄下，台湾进一步“去中国化”，加快融入美日的印太战略架构。在当前中美博弈、两岸对峙的大环境下，香港已经没有过往的骑墙中立空间，只能毫无选择地与国家站在同一阵线。

当然，港台两地的民间与经贸往来仍然密切，有5000名台湾人在港留学居住，在台留学工作的港人更数以万计，两地间每年人员来往数以百万计人次，贸易额亦高达500亿美元，亟盼两地政府之间的选边纷争，不要影响到彼此人民的福祉。