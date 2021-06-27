变种病毒肆虐印尼 打科兴数百医护染疫

来源：明报

印尼新型冠状病毒疫情因传播力强的变种病毒Delta（最先在印度发现的B.1.617.2?）肆虐而恶化，上周四（24日）新增确诊病例超过2万，为疫情爆发以来最高。疫情令医疗系统压力沉重，更甚是数百名已完成接种科兴疫苗的医生及护士确诊，部分需要住院甚至死亡，令人质疑疫苗对预防重症和死亡的效力。印尼医学协会正研究让医护人员再注射多一剂非科兴的新冠疫苗，以提升免疫力。科兴则强调，疫苗有效预防重症和死亡。

中爪哇省古突士县（Kudus）踏入6月以来病例急增，成为重灾区。需留院的新冠患者从5月中的不到30名，增至现时平均单日录得400宗确诊，导致医院“爆满”，且几乎全部皆感染Delta变种病毒，数十个社区因而要封锁。古突士县约6000名医护中，有358名已完成接种科兴疫苗的医护人员确诊，两名护士和一名营养师死亡，九成人均无症状或病情轻微，只须接受隔离。

当局没披露科兴对Delta数据

印尼医学协会前日（25日）表示， 本月中爪哇有逾300名已完成接种科兴新冠疫苗的医生和医护人员确诊，当中约10人要住院。此外，全国至少有20名医生完成新冠疫苗接种后死于新冠病毒。该协会称，自疫情去年爆发以来，共有近1000名医护人员死于新冠病毒，医生占401人，单是本月已有24名医生病逝。印尼医学协会风险缓解小组负责人阿迪卜（Adib Khumaidi）表示，正研究安排医护人员接种多一剂非科兴的疫苗，如牛津-阿斯利康疫苗。

印尼1月展开疫苗接种计划，接种人数迄今占全国人口不足5%，他们几乎全部接种科兴疫苗。早前发表的研究报告显示，印尼医护人员接种科兴后，大都能避免因染疫而留院或死亡，但没有披露针对去年秋季出现的Delta变种病毒株的相关数据。

西爪哇九成医院爆满

印尼有2.7亿人口，为全球第四高，自Delta病毒株传入后，近一周确诊个案飈升，疫情严重地区的医院入住率逾75%，其中西爪哇更是九成医院入住率超过100%。首都雅加达的医院要在院外搭建紧急医疗帐幕，安置重症患者。西爪哇地区的印尼医生协会（IDI）主席厄卡（Eka Mulyana）说：“我们的卫生系统濒近崩溃。”首都的殡葬服务需求近日亦屡创新高。

总统佐科上周五表示，印尼面对“异常情况”，誓言以“迅速而适当的政策”回应。 政府已把7月起的接种疫苗目标，由目前的每日70万剂增至100万剂。为扩大接种人数，当局将酒吧、学校、宗教场所用作疫苗接种站，接种者且毋须再证明自己所居住的城市或省份。