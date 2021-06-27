变种病毒偷袭社区　严防扩散还靠疫苗

来源：香港01

01观点

香港连续16天无录得本地新冠病毒个案后再次“断缆”，政府于周四（24日）公布一宗本地源头不明个案，并确认病毒带有传染力极高的Delta变种株。除了当局要收紧入境和检疫隔离措施外，社会亦宜高警觉，保持衞生和适当社交距离，但最重要的仍是市民应该尽快接种疫苗。

这次发现个案最令人担心的地方，在于患者是在机场从事地勤工作，外界因此猜疑他是透过接触机组人员或机上货物染疫。政府专家顾问梁卓伟表示每名Delta变种病毒患者可传染给6至8人，传染力极高。无论该患者感染原因为何，社会都要提高警觉，阻止病毒扩散。

短期入境检疫难有松绑空间

为了切断传播链，政府必须尽量追纵该名患者的密切接触者，同时检视外防输入有没有地方“走漏眼”。由于英美等地感染率相继回升，当中大部分牵涉Delta变种病毒个案，医学界也针对变种病毒的感染特征，建议各项堵截输入个案方法，例如缩短入境者每次检测期和增加检测次数，甚至要求高风险地区旅客必须要接种两针后14天才可来港，主事官员可选取其中适切者加以采纳。

另一方面，政府原先打算于周三（30日）起放宽香港居民回港检疫期做法，当中非高、中风险地区抵港病毒检测呈阴性、并持有血清抗体测试阳性结果证明者，就可缩短指定检疫酒店强制检疫期至七天。放宽要求的确可以方便本地居民出入境，但同时增加他们带同病毒流入社区的机会，政府必须小心在防疫和方便出行之间取得平衡，例如在保留来自中风险地区已接种者优待的同时，暂缓执行高风险地区的放宽安排。与此同时，政府亦要尽快落实到埗检验血清抗体，提升对本地人的保障程度。

疫苗仍对变种病毒有效

幸运的是，在变种病毒扩散之时，医学界亦传来令人稍为安心的消息：疫苗仍有相当的保护能力。英国的研究发现，接种一剂伏必泰的人对预防Delta变种病毒导致发病的效力，较对预防Alpha变种病毒低17%，但完成接种两剂伏必泰的差别则很少。另外，接种两剂者的患者入院率较无接种者低96%。既然打针有助减轻感染变种新冠病毒对身体的伤害程度，而本地疫苗供应仍然充裕，市民应尽快接种两剂疫苗。

近来商界和政府积极推动市民打针，站于防疫桥头堡的机管局公布8月起进入机场禁区范围的员工必须打针或展示阴性检测证明，而国泰航空更要求机组人员在8月底前要打针，另为未能接种的同事作短期过渡安排。业界推动打针有硬有软，或许未能令全体员工满意，希望雇主为员工做最适切安排，减少劳资矛盾。

新冠病毒在可见将来也会与人类共存。当下我们没有甚么板斧避免受变种病毒侵袭，政府唯有在边境口岸从严把关加上限制社交。话虽如此，永远靠封锁边境阻止病毒输入，就要付出沉重的经济和社会代价。在有效药物面世之前，疫苗是有效抑制病毒扩散，回复对内对外经济动力的主要方法。