中国“挖矿”禁令迫使比特币矿主出走海外

来源：路透社

中国全面禁止加密货币“挖矿”活动，使占全球比特币产量一半以上的这个行业陷入瘫痪，绝望的矿主们抛售矿机或在德克萨斯和哈萨克斯坦等地寻求出路。

“许多矿主正在退出该行业，以遵守政府政策，”西南省份四川省一家加密货币矿场的运营者Mike Huang 说。“矿机卖得像废铁。”

四川是仅次于新疆的中国第二大比特币挖矿中心，一周前发布了清理关停虚拟货币“挖矿”的通知。

中国国务院在5月下旬表态打击比特币挖矿和交易行为，以在全球比特币热潮重振中国加密货币投机交易后抵御金融风险。与此同时，中国央行正在测试自己的数字货币。

中国当局表示，加密货币扰乱经济秩序，为非法资产转移和洗钱活动提供便利。分析人士表示，北京还担心数字人民币面临潜在竞争，以及耗电量巨大的比特币挖矿业务可能会破坏环境。

在北京发出打击比特币挖矿和交易行为通知后，包括内蒙古、新疆、云南和四川在内的中国主要加密货币挖矿中心已经公布了详细的清理整顿措施。

比特币本周一度跌破30,000美元，还不到4月所及高点的一半，因全球投资者担心迄今为止这个规模庞大的市场会受到干扰。

“如果政府不允许(加密货币挖矿)，我就只能退出，”云南一名挖矿项目运营商Liu Hongfei表示。

“在中国，你不会和共产党对着干，是吧？”

据OKEx Insights资深编辑Adam James估计，中国的比特币挖矿禁令可能导致该国多达90%的挖矿活动下线。

中国多数挖矿者正在“关闭他们的机器，并把它们卖掉，”专注于加密货币挖矿业的谘询公司BlocksBridge Consulting创始人Nishant Sharma表示。

Sharma表示，中国的挖矿禁令使得“中国以外的所有挖矿业务直接受益，”，因为他们的挖矿回报自然而然增加了。

“这标志着中国加密货币挖矿时代的终结，”纽约大学法学院副教授 Winston Ma表示。

出走海外

这项禁令发布后，中国大陆矿机价格大跌。

四川一位挖矿商说，4月和5月时，一台矿机售价为4,000元左右(620美元)，现在可能低到只剩700-800元。

比特大陆在其官方微信号上称，已前往美国、加拿大、澳大利亚、俄罗斯、白俄罗斯、瑞典、挪威、哈萨克斯坦、安哥拉、刚果（布）、印尼等多个国家，寻找优质的电力资源。

中国一些大型的挖矿运营商也准备转赴海外。

比特矿业(BIT Mining_周一表示，已成功将首批320台矿机运抵哈萨克斯坦，第二批和第三批总计2,600台矿机也将在7月1日前抵达。

比特矿业CEO杨险峰表示，公司正加快在海外布局高质量挖矿资源。该公司也已在德克萨斯州投资加密货币挖矿数据中心。

一些矿商则是寄望禁令最终能松绑。

“我们已经被断电了，但上头没有下令我们要拆毁项目，”四川一矿工Wang Weifeng说。

“所以我们采取观望态度，仍然存有一丝希望。”