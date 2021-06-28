高调支持阿根廷福克兰群岛主权 北京舆论反攻路径已明

来源：香港01

作责：茅岳霖

6月24日，在联合国大会“非殖民化特别委员会”就阿根廷与英国争议的“马尔维纳斯群岛”（​Islas Malvinas）——英美国家称“福克兰群岛”（Falkland Islands）——的一场会议上，参会的中国驻联合国大使耿爽即席发言，强调中国“坚定支持阿根廷对马尔维纳斯群岛主权的正当要求”。

北京这一主动声援阿根廷的做法是不多见的。从某种意义上来説，它甚至可算是继针对澳洲战争罪行、加拿大种族文化灭绝罪行后，中国向英美国家挥出的第三击。

中国自1982年后就选择阿根廷主张的马岛为该地标准地名。到2010年7月13日两国首次签署联合声明，“中国坚定支持阿根廷对马岛主权要求”的地位不亚于阿根廷坚持“一个中国”原则。但中方外交官在联合国大会等场合强调阿根廷对马岛主权的正当要求，此番还是第一次。

阿根廷近来从中国购进装甲车辆、步兵轻武器和反坦克武器等设备，并计划购入中国产战机，以应对英军从2012年后调动核潜艇等方式，不断军事化马岛的局面。英国在香港等问题上屡屡和中国唱反调。这使得北京在联合国讲坛上支持阿根廷的发言正显出特别的意义。

北京在半年多来与西方大国的唇枪舌剑中发现了西方难以回避的痛处，即殖民主义及相关的历史遗留问题。马尔维纳斯群岛问题从本质上讲是正是如此：它与西班牙、法国、英国、美国等国的殖民活动有关。英国自1833年夺取马岛后，还系统地驱逐原岛民，引入欧洲人，由此藉“岛民公投”搪塞联合国有关马岛问题的2065号决议。

北京希望干预的还有包括马岛在内的17个联合国“非自治领土”，即殖民地地区的非殖化进程。

这种干预一旦进展下去，仍可以揭开英国等国作为殖民者不切实履行国际义务，不保障非自治领土人民合法权利的罪行。这也是一种系统系揭批英美国家劣迹的事情。

相对于北京近半年来有关澳洲和加拿大的言论，英国等国在殖民地问题上的残留细节似乎更有挖掘价值。这其中颇具代表性的还有英国、美国与毛里求斯的查戈斯群岛争端。

联合国大会、国际海洋法法庭已先后在2019年和2021年要求英国放弃这一殖民地。英国当局为美军建设位于该群岛的迭戈加西亚基地，在1965年至1973年以反人类方式驱逐当地岛民的行为，也同样广受国际社会批评。

对西方来説，北京的这种攻势基于历史因素，目前暂无有效破解的手段，譬如《外交家》杂志认为，美国等国要切实提高原住民的生活水平，才可以证明中方谴责“是多么空洞”。

历史资料显示，英美国家对前殖民地国家有足够多的罪行和痛点可供挖掘，西方国家始终回避或不肯承认殖民时期的罪恶，这将让北京在未来的舆论战中获得足够多的弹药，并继续以欧美观察家不快的方式继续打击其痛点。