阿富汗的悲歌 台湾的命运

来源：中国时报社论

美台高层频频释放双边关係坚实友好的讯号，即将离任的美国在台协会处长郦英杰宣⽰，他在任内已完成美台安全合作等“四个增进”；副处长古立言直言，美台关系已有“根本改变”。美国对台政策确实出现前所未有的改变，但世界局势瞬息万变，紧密连动，5千多公里之外的阿富汗变局看似无关台湾，却直接冲击美中战略竞争及美国印太战略，亦将对台湾产生涟漪效应。国安不容任何疏漏，台湾须抱持戒慎恐惧之心敏锐观察，切忌以短浅的视野过度自大、自满。

拜登力排众议，坚持履行竞选诺言，在“911”事件20周年前完成美国全面撤军阿富汗，终结长达20年、耗费2.5兆美元、2300名美军牺牲的“永远战争”。没有70年代退出越战时的“光荣和平”口号，白宫这次承认“阿富汗冲突是一场打不赢的战争”。拜登25日在白宫对阿富汗总统加尼保证，“我们将继续和你们在一起”，但他说“阿富汗人必须要决定他们的未来”，这才是最真切、残酷的事实。

美国在阿富汗挫败的效应不会因撤军而如魔术般消失，《华尔街日报》引述情资报道，在美军撤离后，阿富汗政府将在6个月内被“塔利班”组织取代，虽然加尼驳斥这是不正确的臆测，1975年的“西贡沦陷”惨况是否在阿富汗首都喀布尔重现，已成为国际关切焦点；甚至更极端、残暴的“盖达组织”或“伊斯兰国”可能捲土重来，若阿富汗沦为国际恐怖主义的温床，美国本⼟及盟邦的安全都将受到威胁。

摆脱这场美国史上最长久的战争，是困难的政治抉择，拜登的决策具有充分的战略及政治正当性。尤其在拜登政府以中国为首要威胁的核心战略之下，美国必须缩小“非必要”的军事行动，将所有资源、军力、智慧都转用到强权战略竞争，落实拜登政府以实力地位围堵、吓阻中共的战略目标。

反对派人士批判拜登的决策固然反映了美国国内政治氛围与期望，但从地缘战略角度来看，过于理想化、单纯化，不尽符合现实。如隶属美军“印太司令部”、以日本横须贺为⺟港的“雷根号”航空母舰战斗群因支援“中部司令部”，确保阿富汗撤军安全顺利，却造成美国在西太平洋敏感海域没有航空母舰的罕见现象，也暴露出美国海军军力短缺的事实。

另外，美国撤军形成政治、军事真空，阿富汗政府须寻找新伙伴填补，俄罗斯与大陆可能趁虚而入。当拜登宣布自阿富汗撤军的同时，大陆立即宣布将“一带一路”延伸到阿富汗，使中国在中亚、西南亚的影响力更形壮大。同时，美国印太战略的重要支柱印度将承受更大压力，无论现行阿富汗政府继续维持，或由塔利班掌权，印度都必须分散资源加强北⽅防务，无形中削弱在印度洋牵制中国的力量。

到目前为止，日本、韩国等亚洲盟邦对美军撤出阿富汗都持观望态度，保持缄默。如阿富汗政府不幸被塔利班推翻，美国的地位与威信将遭遇最沉重打击，他们势将重新评估、甚至质疑美国的实力及对共同自由价值承诺的信用，连带影响拜登政府加强盟邦及伙伴合作，建构对中共包围网的重大战略工程。这也是为何部分美国专家主张，在阿富汗至少应维持象徵性的军⼒，展现稳定力量，避免灾难性的崩盘。

遥远的阿富汗很少出现在台湾外交决策的雷达幕上，从总统以降，政府决策官员只热衷⿎吹美台关系“真朋友、真进展”，最近更是大肆宣传美国捐赠250万剂新冠疫苗、恢复“美台贸易暨投资架构协定”（TIFA）谈判等，以掩饰疫情失控及政府捉襟见肘、无能因应的窘况。

但无论以现实地缘政治及美中台三方实力消长分析，区域安全机制及台海安全形势并非美台双边关系就能决定，美国单方的承诺与支持也不足以确保台湾安全。阿富汗与台湾情况不尽相同，难以类比，但从美军在阿富汗的困境来看，台湾安全若由美中强权对抗及美国胜出的单一因素保障，未来将是高度不确定状态。