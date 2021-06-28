纯电汽车进入普及期 中国拉动价格战

纯电动汽车（EV）市场已掀起价格竞争。三菱汽车在日本国内到2023年度将把轻型汽车商用EV降价约2成，降到不足200万日元（约人民币11.67万元）。在日本产纯电动汽车中，这将是最低水平。法国雷诺2021年秋季将在欧洲推出现行EV半价左右的新款车。纯电动汽车已进入买家范围扩大的普及期，与在大众化上领先的中国企业的竞争将越来越激烈。

小型车中已经出现了虽然汽车本身价格仍比汽油车贵，但综合考虑EV补贴及行驶过程中产生的油费及电费等，价格跟汽油车接近，具有成本竞争力的车型。

三菱汽车将对现在售价240万日元多的商用EV“Minicab MiEV”进行降价。把电池等更换成价格低的最新款电池，每次的续航距离保持在150公里。

三菱汽车2023年将在东南亚以200万日元左右的价格推出轻型汽车（日本一般指排量在660cc以下，长宽高分别在3.4米、1.4米、2.0米以下的车辆）尺寸的EV。将在泰国每年生产1万辆。包括混合动力车（HV）在内，将向新设备投资190亿日元。三菱汽车在当地销售的最低价汽油车为170万日元左右。

雷诺将由旗下的“达契亚”品牌推出低价EV。续航距离为230公里，最高时速为125公里，在法国售价约为226万日元。

该车通过在中国生产再进口，号称“欧洲最便宜EV”。德国大众也将在2025年提出2万欧元左右的EV。

推动EV降价的是占成本3至5成的电池生产成本下降。到2020年，电池价格比2012年下降8成。主要是因为中国和欧洲实现了量产。

三菱汽车的Minicab MiEV与同级别汽油车的价格差现在只有大约130万日元，通过降价将缩小到大约90万日元。不过，EV有以10万日元为单位的补贴。虽然日本政府的补贴因车型而异，不过最高补贴42万日元。还有东京都等地方政府额外补贴。

考虑到“燃料费”差异，价格差将进一步缩小。据日本的新一代汽车振兴中心介绍，在日本行驶10万公里，汽油车的燃料费是69万日元，而EV的电费只有31万日元。如果车辆的实际价格差低于38万日元，汽油车与EV的价格竞争力反而会逆转。

国外的主要国家也为了推动EV普及而不断扩大补贴。中国出现了通过彻底压缩功能而将价格降至约50万日元，比汽油车还便宜的EV，销量不断扩大。

日本的佐川急便决定大量引入（7200辆）中国产EV。中国EV还开始进入日本企业占8成份额的东南亚市场。三菱汽车社长加藤隆雄表示“今后，中国企业将是竞争对手”。

英国调查公司LMC Automotive的统计数据显示，2020年全球售出了214万辆EV，在新车销量中只占3％。

预计2030年将增至2330万辆，占到24％。英国等欧洲国家2030至2040年将禁止销售发动机车。

纯电动汽车（EV）价格竞争已经全面打响。价格越低，车载电池的容量就越小，很多车型充电1次的续航距离很短。主导价格竞争的中国企业的低价车的续航性能只有普通汽油车的五分之一，也就是100公里。性能“分化”催生了新的购买群体，低价车开始攻破美国特斯拉的堡垒。

4月，纯电动汽车的全球份额发生了显著变化。之前特斯拉长期保持第一，美国通用汽车此次却突然跃居首位。

瑞信证券的报告显示，特斯拉的份额从3月的29％骤降至11％。同时还被德国大众汽车赶超，跌至第3位。其背景是通用汽车出资的中国上汽通用五菱汽车的小型纯电动汽车热销。该证券公司的丹·利维（Dan Levy）指出，“这是自2019年1月以来，特斯拉的全球份额最低的一次”。

五菱于2020年7月推出了单价约50万日元（约合人民币2.91万元）的小型纯电动汽车。在汽车专业制造商推出的纯电动汽车中，被认为全球价格最低。尺寸比日本的轻型汽车小一圈。续航距离为120公里，而且未标配空调等。

在中国，低价小型车接连问世。长城汽车的“欧拉R1（黑猫）”扣除补贴后实际售价约为120万日元。该车颇受年轻人的青睐，在2020年中国纯电动汽车销量排名中位列第三。中国的纯电动汽车由新涉足企业主导打破价格，出现了几款比汽油车还便宜的车型。

日本汽车大型企业在价格竞争方面落后于人。日本车中最畅销的纯电动汽车是日产的“聆风（Leaf）”，售价为330万日元(约合人民币19.24万元)以上，本田2020年投放了“Honda e”，最便宜的车型也在450万日元（约合人民币26.24万元）以上。与预定投放售价接近汽油车的车型的法国雷诺及德国大众等欧洲企业相比，日本车企此前很少能出现引人注目的低价车。

特斯拉等企业的价格超过400万日元(约合人民币23.32万元)的汽车与低价车在性能方面的最大差距在于续航距离。中国的小型车为了实现低价，在续航性能上大打折扣，设想用于近距离购物等用途，未考虑长途行驶。

降低价格的关键在于电池。目前，全球汽车大型企业销售的纯电动汽车因电池采购价格过高而持续处于亏损状态。

据英国IHS Markit公司的数据，电池的价格在2012年至2020年期间下降8成，预计到2023年将低于每千瓦时100美元。该公司预测到2030年将进一步下降到73美元。

如果电池的价格按照这样的速度继续下跌，2025至2030年纯电动汽车的利润可能会与汽油车持平（毛利率为20％左右）。预计马达等电池以外的零部件的成本也会下降，纯电动汽车的价格竞争将更加激烈。

纯电动汽车最引人关注的是以美国苹果等IT企业为中心的非同行企业的加入。索尼集团也发布了名为“Vision S”的试制纯电动汽车。IT企业十分重视扩充经由互联网的车内娱乐等服务。这些企业在纯电动汽车领域比现有汽车企业更具优势，除了价格之外，软件的充实等可能也会左右未来纯电动汽车的竞争力。

