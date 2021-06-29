李家超升官的三大疑问

来源：明报

作者：刘进图

警队出身的香港保安局长李家超，获擢升为政务司长，代替资深政务官出身的张建宗，此事震动官场与商界，引发议论纷纷，其中有以下三大疑问：（1）特区政府是否恪守用人唯才的准则，委任重要公职的首要考虑，是否一个人的才能与经验？（2）由警务与保安背景官员出任文官之首，有否考虑可能令外界以为，香港将变成“警察政府”？（3）特区管治班子一再出现“武进文退”，这是否一个国际金融中心兼商业大都会应有的组班方向？

先说用人唯才的问题。李家超长期任职警队，离开副警务处长岗位后，出任保安局副局长，积累经验后再晋升为保安局长，这过程并无引起非议，因为他担任的职务，与他的才干及经验相符。但由保安局长一职升任政务司长，却引起质疑，主要是因为除了警政与保安工作，他从来没有主理过教育、医疗、社福、劳工、市政、民政等民生政策事务，出任政务司长意味成为这一大堆民生政策局长的上司，去统筹带领这些民生事务往前发展，而主事者毫无制订相关民生政策的经验，也缺乏统筹多个民生部门协调运作的经验，其履历远远不如过往曾出任这岗位的陈方安生、曾荫权、唐英年、林郑月娥与张建宗，这就引起特区政府用人不按才干经验的疑虑。此例一开，特区日后所有重要公职是否都可以找没相关经验的人出任？

再说警政主管升任文官之首的形象问题。李家超以保安局长的身份，在升职前夕接受香港一家电视台访问，他说《国安法》实施一年运作畅顺，“港独、黑暴及外国对暴力的撑腰及支持”等严重风险已减退，很多活跃分子已离开香港，一些有“情报背景”的人也不再在香港出现，但现阶段要防范一些软性渗透，有人可能会包装成“基金”在“思想方面”渗透，要小心提防包括媒体、艺术、戏剧宣扬港独及危害国家安全信息。

如今这位官员出任政务司长，外界得到的信息就是，他将要带领特区各个民生部门大力进行思想及意识形态整肃，加强对文化艺术等领域的监控打压，这就引起特区政府是否正朝“警察政府”的方向发展的疑虑。

最后说“武进文退”与香港的金融商贸中心定位的矛盾问题。由于回归以来四位特首中有两位曾担任政务司长（曾荫权、林郑月娥），而获北京大力栽培的唐英年，在角逐特首前也是担任政务司长，政务司长一职向来被外界视为北京挑选特首的试验场与风向标。李家超获破格擢升为政务司长，加上警务处长邓炳强升任保安局长，前入境处长曾国卫取代资深政务官聂德权，主理政制及内地事务，这一连串的高层人事变动，被外界称为“武进文退”，意思是北京起用一批纪律部队主管，代替资深政务官主掌重要的政策局，甚至把过去用来储备特首人才的政务司长岗位也发放给武官。

这就像一家大企业突然擢升保安部主管，担任企业的营运总监（COO），随时可以接任企业的行政总裁（CEO），外界对这企业的定位与发展方向，怎能不重新评估？问题在于，像香港这样一个国际金融中心，又是国际贸易及商业都会，找一个保安部主管当营运总监，让外界猜想未来的行政总裁也将由保安要员升任，这样做合适吗？