韩国对日逆差扩大 “去日本化”还很远

来源：日经中文网

作者：细川幸太郎

韩国的对日本贸易逆差正在重新扩大。由于半导体制造设备等的进口增加，韩国1～5月贸易逆差比上年同期增长34％。日本加强对韩出口管理即将迎来2年。韩国政府就对日本依存度高的品类推进国产化的“去日本化”仍未实现。

韩国贸易协会统计显示，1～5月韩国对日本贸易逆差比上年同期增加34％，达到100亿美元。同比逆差额连续13个月扩大。

原因是作为最大品类的半导体制造设备的进口增加。1～5月进口额为29亿美元，比上年同期增加55％。包括半导体材料在内的“精密化学原料”也增加12％。

由于全球半导体短缺的背景，三星电子等宣布推进增产投资，正在积极采购日本的制造设备和材料。这些都是韩国政府大力推进国产化的领域。

韩国为对抗2019年7月的日本出口管理严格化措施，提出培育材料、零部件和设备等产业。通过补贴和税收优惠等，自2019年起在3年时间里投入5.7万亿韩元的预算。

韩国总统文在寅也呼吁称，“将危机变为机会，发展为尖端材料、零部件和设备的制造强国”。

实际上韩国也取得成果。针对用于半导体电路形成工序的氟化氢，韩国造的采用扩大，目前的进口额与2018年相比徘徊在1～2成的水平。

由于“抵制运动”，韩国目前的啤酒进口额仅为2018年的约1成的水平。韩国进口汽车协会统计显示，日本车销量仍处于减半的状态。

但是，韩国对日本贸易逆差扩大，原因是日本的尖端设备和材料保持竞争力。文在寅政权虽然强调部分“实现国产化”，但对日贸易逆差扩大显示出“去日本化”战略的倒退。

韩国半导体行业也有观点表示，“没有日本造就难以参与竞争”。实际情况是三星为了赢得与台积电（TSMC）等的最尖端竞争，正在谋求加强与日资供应商的关系。

另一方面，日本企业也重视韩国市场。东京应化工业将位于韩国的光刻胶工厂的产能提高至2倍。大金工业也提出与韩国企业合资成立涉足半导体制造用气体新工厂的方针。

贸易统计显示，日韩企业的相互依存关系仍在维持。不过，在韩国企业之中，也出现根据政府意向采用国产产品的趋势。

在中美对立的背景下，供应链中断将给企业活动投下阴影，曾属于国际分工成功案例的日韩半导体产业也正在受到政治的影响。