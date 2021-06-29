分析：与世界隔绝 澳洲国内经济一片红火

来源：路透社

在新冠疫情重创澳洲经济一年之后，IT承包商Ashok Ravindran遇到了一个好问题：在三个工作机会中决定接受哪一个。

从他这个“快乐的难题”中可以看出，现在澳洲的经济规模已经超过了疫情前的水平。出口欣欣向荣，消费者和企业信心满满，就业超出了所有预期，职位空缺率达到了12年半高点。

这位悉尼居民两周前才辞去了上一份工作。

“现在市场真的很热。我试了几家公司，只是为了试水，结果收到了三份要约，”Ravindran对路透说。“他们每一家都给我还了价。这样我就更难拒绝了，因为我不想断了自己的后路。”

与去年的可怕预测相去甚远的是，澳洲失业率已经下滑到疫情前的5.1%水平，房屋建筑许可处于历史高位，消费者支出也很兴旺。

目前澳洲经济规模为2万亿澳元，比这场百年一遇的疫情来袭之前的规模要大。体育赛事再次兴盛，酒吧里也挤满了顾客。在很多州和地区，很少见到人戴口罩。

如果说有什么不同的话，就是那些原本预计会损害需求的限制因素，比如关闭边境和限制国内流动，却意外地引导了新的增长来源。

澳洲民众不再去巴厘岛或曼谷旅行，而是在当地度假。在家办公的要求促使许多人在主要城市以外的新住所定居，从而支撑了小城镇的需求。社交距离的规定刺激了网上零售销售，而外出就餐从未如此受欢迎。

“澳洲正在打破记录，这肯定是现代历史上最快的经济复苏之一，”AMP Capital澳洲股票投资组合经理Dermot Ryan说。

“经济正借助采矿、住房和企业获利能力的三重繁荣破浪前行。”

虽然与世界最大贸易国--中国的贸易战不断恶化，但澳洲出口却奇迹般地蓬勃发展，归功于铁矿石价格飙升以及亚洲和中东新市场的开拓。

经济学家预计，这一黄金时期还将持续一段时间。

澳洲经济在2020年从30年来的首次衰退中迅速复苏，这是因为它能够比预期更早地从新冠疫情封锁中基本重新开放，并受到稳健的货币和财政刺激措施推动。

这些因素引发房地产牛市，释放了大量的资金；银行原本在2020年处于谨慎而保留了这些资金，以防新冠疫情引发楼市崩盘。

AMP的Ryan表示，采矿业和银行业都有可能在下一个财政年度向投资者各回报超过500亿澳元。

房价飙升引发了建筑热潮，使James Hardie和Brickworks等建筑产品制造商的股价达到纪录高位。澳洲最大抵押贷款机构--澳洲联邦银行的股价在5月28日收盘突破100澳元，目前仍处于历史高点附近。

消费者也感到很有信心，调查结果一直显示乐观者远远超过悲观者。

事实上，零售销售比一年前大涨25%，汽车销售量猛增68%。家庭用品零售业蓬勃发展，随着人们装修房屋或建造新房，家电和家具成为主导。

需求如此强劲，以至于家居用品和五金连锁店Bunnings现在都面临木材短缺问题。

企业还面临着劳动力短缺的问题，数以万计的澳洲公民仍然被困在海外。

他们的命运悬而未决，因为澳洲已经承诺将边境关闭到明年，这也意味着技术移民--在2019年之前一直在推动澳洲经济发展--已几乎不可能。

严格的边境管制、较慢的州际移民以及坚实的商业信心和盈利能力帮助收紧劳动力市场，IT、工程、酒店和医疗保健等一些行业面临严重的短缺。

这让那些呼吁放宽边境限制的企业感到沮丧。

“目前的国际边界设置几乎是谁也进不来，谁也出不去，”澳洲雇主协会Ai Group的首席执行官Innes Willox说。

