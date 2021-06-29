中国与土耳其对中亚影响力增强 俄罗斯何以放弃“后院思维”？

来源：香港01

作者：叶侃

近日，随着中国国际电投札纳塔斯100兆瓦风电项目第40台机组的顺利并网，中亚地区规模最大的风电项目实现全容量成功并网。

作为中国“一带一路”倡议与哈萨克“光明之路”经济政策对接融合的重要成果，该项目建成后，将极大缓解哈国工业重镇云集的南部地区长期用电紧张的状况。

上述风电项目是中国愈发加大对独联体地区投资的最新例证。事实上，随着近年来中俄“全面战略协作伙伴关系”的持续深入发展，普京当局在很大程度上已经默许中国在这片俄罗斯“后花园”的存在。在独联体国家的欢迎及莫斯科的默许之下，中国“一带一路”倡议在东欧、高加索及中亚地区四处开花。

在俄罗斯的重要盟友白罗斯境内，协议周期长达30年之久的中白工业园项目正有序推进。甚至于在颇为敏感的军事技术领域，卢卡申科当局也毫不隐晦地与中国开展合作。如果没有得到来自普京的默许，这种敏感合作是很难想象的。

与中白之间热火朝天的双边合作氛围类似，素有“里海明珠”之称的阿塞拜疆也正在善用“一带一路”倡议。2015年末，阿塞拜疆总统阿利耶夫受邀访华，翌年，阿塞拜疆从亚投行获批建设跨安纳托利亚输气管道工程（阿塞拜疆-土耳其-南欧）所需的约6亿美元贷款。与此同时，阿塞拜疆亦与哈萨克携手全力构建“里海快速贸易通道”，极大缩短了中欧贸易的物流所需时间，阿塞拜疆与北京方面的军购订单也循序渐进。

值得注意的是，普京当局在独联体地区施行的“门户开放”受益者不止中国，另一横跨欧亚大陆的中等强国土耳其也获得了渴望已久的拓展机遇。

在去年纳卡冲突爆发之前，由于普京当局的严格管控，安卡拉方面在独联体地区只能以某种近乎如履薄冰的姿态低调行事。但纳卡冲突的爆发为土耳其提供了在独联体战略上实现质变性突破的良机，通过在冲突过程中审慎精明的介入策略（力挺阿塞拜疆）以及与普京当局之间心照不宣的默契互动，安卡拉方面终于以协助俄罗斯共同维系拉钦走廊交通安全为契机，获得了后者颁发的“独联体地缘准入证”。

土耳其总统埃尔多安不仅数次光顾巴库与纳卡，与阿塞拜疆总统阿利耶夫“大叙兄弟情”，还以此为引将影响力延伸至包括阿塞拜疆在内的突厥国家整体。

在纳卡冲突接近尾声之际，土耳其国防部长阿卡尔出访中亚三国（哈萨克、吉尔吉斯与乌兹别克），达成了多项旨在拓展双边军事安全合作的重要协议。今年3月底，土耳其总统埃尔多安更高调主持突厥国家合作委员会视频峰会。期间，埃尔多安当局毫无保留的表示了提升该委员会合作层次的意向。

而一贯对泛突厥主义滥觞高度警惕的莫斯科，居然对此保持了罕见的低调平和，更有甚者，即便安卡拉因过度力挺乌克兰而触及俄罗斯战略红线之际，普京当局的反制也仅仅是不温不火的暂定国内赴土航班。

与对华抱团协作类似，莫斯科方面上述种种“包容土耳其”之举的背后，反映的是俄罗斯应对国际变革，愈发需要在中亚、高加索这些自身战略腹地，巩固其经济发展及军事安全基本盘。而在地缘冲突的大背景下，莫斯科与中国、土耳其等国达成的政治共识，也为这些战略伙伴进场协力经营提供了可能。

在面临西方阵营施加的日益严峻的地缘压力之下，俄罗斯与中国可以在亚太方向相互分忧，土耳其亦可以在中东与欧洲方向与俄罗斯合力，而三方又可共同巩固高加索、中亚等地区的政经稳定。因此，莫斯科放弃“后院思维”的抉择也就顺理成章，俄罗斯与中国、土耳其，乃至与伊朗等其他地域国家的合作，也会持续增强。