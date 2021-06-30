台湾抗疫吊车尾的两大败因

来源：台湾经济日报 社论

彭博资讯28日以“世界终于重启，最好和最坏的去处”为题，公布全球抗疫韧性排行榜。在53个规模超过2000亿美元的经济体中，美国跃升至榜首，靠的是快速广泛接种疫苗，摆脱疫情最严重的臭名；台湾从4月的第5名，5月的15名再大幅退至第44名，主因是疫苗接种缓慢及疫情大爆发。尴尬的是，连埃及、泰国、越南、两伊都排在台湾之前。

彭博评鉴依据的四项指标：疫苗接种率、封锁严重性、航班飞行力，以及开放接种疫苗旅客的旅行路线，取代“控制新增确诊数和死亡数、确保医疗系统承受力”两大指标，可知先进国家已将“恢复疫情爆发前生活”的能力，提升为防疫的前瞻性指标。和大多数大型经济体的渐入佳境相比，台湾却跨入死亡交叉，深陷在抑制确诊及死亡人数的深渊，连微解封也遥遥无期，境况真是天差地别。何况，台湾疫苗仍然严重短缺，印度变种病毒也已侵入，下次的抗疫排行恐怕要敬陪末座了。

台湾何以从自诩的防疫模范生，突然沦为国际引以为戒的负面教材？基本上，就是蔡政府的防疫政策缺乏人本精神，又没经济思考，指挥中心不符基本专业，加上官僚性格喜好操作政治，凌驾专业意见，却缺乏风险意识和管理技能，导致入境破口一再发生，疫苗又闹飢荒，才落到今天这般田地。

上述事例确证凿凿。陈时中指挥官曾夸言“全世界都在跟台湾学习”，就知道他停滞在口罩的低端满足上，本身最不知居安思危，当然不会超前部署；连台湾防疫成功“靠国人的气质”这种不专业的话都说得出口，徒留笑柄。疫苗只要扯到中国大陆，他就说“他们没打的，我们有一点兴趣；他们在打的，我们不敢用”，错把疫苗当敌人，没有民胞物与，以苍生为念的人本精神，当然采购疫苗就落得一年无成，对外国政府奥援感激涕零，却说国内民间捐赠会造成困扰；多少人建议入境普筛、快筛、复筛，指挥官就是以不专业的理由顽拒，发生诺富特及3+11的破口还不认错，直到Delta病毒入侵才幡然改悟，采取较严格的边境检疫新制，但台湾已冤死600多位民众，经济和生活都已失常。

以指挥中心採取的边境检疫新制而论，27日起入境者一律须住集中检疫所或防疫旅馆，但从七个高风险国家入境者享有免费，其他地区返国者则须自费并自行找寻防疫旅馆。此种差别待遇，除了不公平之外，还有更多可议之处。

基本的风险管理概念告诉我们，保费要和风险成正比，然而我们的卫福部，反而对自高风险国家入境者给予免费优惠，这不是要纳税人招待高风险者，鼓励或吸引他们来台湾增加传疫的风险？指挥中心的风险意识如此薄弱，恐怕才是防疫最大的风险。

再看交通部民航局和观光局相互矛盾的旅游措施，更让人怀疑蔡政府官员没有经济脑袋，甚至还倒行逆施。例如，日前有从本岛搭机前往金门旅客，登机前快筛阳性，民航局竟未拦下而放行，还好金门卫生局在机场拦截，紧急送医PCR检测为阴性。民航局竟说，迁徙自由是民众权利，政府对侵犯人民权利的行为必须审慎；机场对往离岛旅客筛检仍属自愿性质，并无强迫性。最后表示，为免造成地方疑虑，未来机场筛检呈阳性反应者，不再考虑误差，将不许登机，仍是「改过不认错」的十足官腔。

而同属交通部的观光局，对于国人组团出国打疫苗兼度假，竟然忘了自己为观光产业服务的天职，不知出国打疫苗有助于观光业，更有利于防疫，竟然严令禁止，根本就不考虑人民迁徙自由，一副损人又不利己的官僚态度。

总之，蔡政府没有人本精神，缺乏经济思考，防疫政绩终于走到“最坏的去处”，遗笑国际。

