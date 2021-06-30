习普会谈：美中俄角力下的三国演义

作者：汤绍成

6月28日，习近平主席与俄罗斯总统普京视讯连线，此乃普京与拜登总统见面不到两周之后，以及在中共一百周年党庆的三天之前，中俄领导人的一次重要会谈，具有特殊意义。

在日前拜登与普京的日内瓦会议上，双方仅达成避免核战与大使复位等少许协议，但是美方拉俄制中的意向明显，双方关系虽有所缓和，但改善有限。除非美国带头解除西方国家对俄国的制裁，美俄关係仍难突破。

如今，中俄高峰视讯会议，两国进一步加强了双边战略伙伴关係。此乃继5月19日，两国领导人共同见证双边核能合作项目开工仪式后的第二次视讯会晤。中方共有三个核能项目与俄国合作，而核能合作乃双边关系紧密程度的象征。自2020年3月以来，两国最高领导人已5次通电话，可见两国交往之频繁。

此外，双方还将20年前签署的“俄中睦邻友好合作条约”，继续延长五年，两国都着眼于更高层次、更广范围的合作，普京还祝贺中国共产党成立一百周年。

有鉴于近期欧盟对俄罗斯延长经济制裁，以及英俄因黑海军舰事件升级双方攻讦，尤其，拜登日前的欧洲行，联盟抗中乃其中最重要的目标。

经由美国与西方国家如此包夹中俄两国的策略，使得双方已经建立了历史上前所未有的战略伙伴关係，在所有领域的高度信任与合作，包括政治、经济、技术和军事领域。

相对地，自去年十月美国驻中国大使离任，而拜登也以上任五个月，至今无人履新，此乃极不寻常的状况。而中国驻美大使崔天凯也将于七月离职，虽有新任后继人选，但因美方的消极作为，让中方也正采观望态度，以避免一头热的不对等对待，可见中美关系冰冷的程度。

综上所述，目前普京暂居优势地位，左右逢源、相得益彰。而美方此拉一打一的策略效果不彰，还须持续加码，否则难以达阵。中方在此三国演义中步步为营，且挑战严峻，此乃当前全球三强所展开的竞合博弈新局。