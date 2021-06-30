金正恩愿意陪人民消瘦？

来源：香港01

01观点

朝鲜中央电视台上周五（25日）播出首都平壤的街头访问，片中不少民众对领袖金正恩近月露面时显著消瘦感到忧心，更有人不禁为此落泪。访问片段虽然被指是要抚平社会对领袖健康的不安，但同时亦泛起继承者的猜忖，以至该国逐渐步入饥荒的危机。

朝鲜官媒上周罕有地播放民众谈及金正恩消瘦的感受，约20人表示对金正恩的健康感到忧心，而且更有一名男子说，“人民最心痛是见到敬爱的总书记同志消瘦。所有人都不禁流泪。”但外界对这类鲜有的访问解读迥异。一方面，有分析这是要遏止外界对金正恩健康的猜测，并要宣扬民众对领袖的爱护，但亦有分析指，由于朝鲜素来不允许发布有关领袖的负面消息，故这片段应是突显金正恩努力减肥，与民众同甘共苦的成果。

金正恩为了健康减肥？

自2011年金正恩接收其父金正日的权杖后，多年来偶然疑似因健康问题消失于公众视线。据法新社报道，金正恩执政头五年间已长胖了90磅，使其体重达到286磅，而另一报道则称其体重去年达309磅，加上他长年烟不离手和爱好烈酒的坏习惯，即使其年纪仅得37岁，也大有可能是“三高”的患者。是次金正恩“潜水”一个月后再露面时，体型明显消瘦不少，或许仅是为了健康而去“秘密特训”的成果。

每当传出有关金正恩的健康消息时，外界总会联想到承继者的问题。朝鲜作为世袭领导的政治体制，其执政正当性是来自国家宣传的“白头山贵族”，惟现时金氏家族并无明确的继任者人选，其妹金与正也只是揣测人选。若然金正恩健康出现问题，其影响的不单是国内政治的权力真空，外交上亦会让外界担心新任领导会如何处理和运用核武力量，使至外界经常以“放大镜”来检视金正恩的健康状况。一如2014年金正恩“失踪”40日后出现，便有人推想是与脚踝手术有关，而去年外界对其手腕上的疤痕亦有不少医学猜测，可见金正恩的肥瘦也直接牵动着东亚局势的神经。

不与民共富贵亦可共患难

纵然外界无法得知金正恩消瘦的确切原因，但朝鲜的粮食危机确实存在。联合国朝鲜人权状况特别报告员金塔纳（Tomas Ojea Quintana）月初警告，新冠疫情已严重重创该国经济，在边境封镇和禁运措施两重打击下，中国和朝鲜的贸易总额已锐减九成，“愈来愈多的家庭一天只吃两顿，⋯⋯一些人有可能饿死”，情况极需要外界伸出援手。

向来“报喜不报忧”的朝鲜官方，最近也承认国家正处于危难。金正恩本月中旬主持劳动党会议时，不但称“人民的粮食状况现在愈来愈紧张”，也呼吁民众好延长防疫限制的准备。据联合国粮食及农业组织预计，朝鲜今年的粮食短缺达86万吨，相当于全国两个月多的消耗量，然而更有分析指该国去年接连颱风和洪灾侵害，实际粮食缺口或许达130万吨，爆发大规模饥荒的可能已迫在眉睫。

诚如朝鲜人权状况特别报告员所也呼吁，即使联合国安理会欲借制裁和禁运，遏止朝鲜发展核武，最终也必须顾及民众的食物供应。尽管安理会各成员国意见分立，难以像美国般单方面动刀动枪解决国际纷争，但较“温和”的禁运，其实也会先毁掉当地脆弱的经济根基。不论是早年的缅甸或是当下的朝鲜，通常安理会的目标尚未成功，已押上了平民的温饱和性命作赌注，解决不了矛盾之馀，亦间接生成更多问题。金正恩政府月中表示，做好两手准备与与美国对话和对抗，但问题是拜登政府是否已掌握朝鲜的考量及可妥协的空间。美朝关系多年来未解决，一直为东亚局势添上隐忧，美国以至安理会在现今朝鲜陷于关键时刻，实有必要重新评估其对策，以免上世纪90年代的大饥荒再次上演。

