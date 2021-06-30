与中国对立是印度的战略毒药

来源：环球时报 社评

美国彭博社援引“消息人士”的话报道，印度向边境地区“增兵5万”，从而让印军对抗中国有更多选择，转为“进攻性防御”。印方没有回应这一报道，不排除这是美方通过媒体报道在中印之间进行新的挑拨。

不过印度国防部长辛格星期一在中印边境地区巡视鼓舞印军士气却是事实。印度总理和防长去边境“劳军”或给基础设施剪彩不时上演，这肯定不利于中印边境局势的缓和。

必须指出，印度一段时间以来对华采取的强硬政策对它一点好处都没有，首先它同中国在边境对峙不可能占得便宜，双方的军事能力实际不在一个水平上，印度根本无法通过军事上示强来达到任何目的。中方在保持克制，印方应与中方的这一态度相向而行，避免激化边境纠纷，这对印方最有利。

加勒万河谷冲突发生以来，印度舆论场上反华情绪高涨，对新德里采取更强硬政策形成鼓励。这样的对华路线是印度国家战略的一杯毒药。印度本可以同中国共谋发展，彼此促进，它却把中国变成一个战略消耗的方向，正分变成负分，这几乎是在自残。

中国是印度第一大贸易伙伴，但印度与中国的贸易额只相当于越南同中国贸易额的一半，可见印度经济的开放度有多低。另外印度在经济上一半赌气一半算计着与中国“脱钩”，但看看去年和今年上半年中印经济形势相差如此悬殊，中国情况是大国中最好的，印度则处在最差之列，它与中国“赌气”显然很不明智。

即使从长远看，中印也应妥善解决边界纠纷，结为彼此促进发展的战略伙伴。无论中国还是印度，谁发展起来都注定对世界力量分布产生格局性影响，也都会招致美国和主要盟友的无条件排挤，这是美国霸权和西方中心主义永远改不掉的本性。

美日澳极力拉拢印度搞“四方机制”，试图把印度打造成“盟国”，就是想制造中印长期敌对并彼此消耗的“龙象斗”格局，这样他们可以短期损中国，长期穷印度，战略上一石二鸟。印度试图反过来利用美国，但它是弱的一方，不可能在美印互耍中处于主动地位。

客观说，因为有中国，美国和西方才会“巴结”印度，否则它穷则被抛弃，强大起来则必像中国这样被围堵。印度的上策是在它今天的实力位置上与中国和美国开展平衡外交，左右逢源；它的中策是交好一方但不得罪另一方；它的下策是在战略上彻底倒向一方，与另一方对抗，就像它现在这样，等于是战略上受控于美国，为华盛顿的印太战略冲锋陷阵，同中国开展印度实力根本支撑不了的较量。

如果今天的世界第二大力量不是中国，而是印度，美国大概能很快将印度搞垮。因为美国可以渗透、操纵印度的机会和手段太多了，印度在受到挑战时维系国内团结的困难则比中国大得多。中印彼此意味着什么，比激进且短视民族主义者看到的和美日希望印度人看到的要复杂、微妙得多。中国和印度需要巧妙相互借力，一起进步，决不应掉入边境摩擦中不可自拔，在美西方的推动中“内卷”。那对印度来说尤其是噩梦。

