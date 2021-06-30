房产泡沫才是经济稳定的真正威胁

来源：台湾《工商时报》

工商时报社论

2021年上半年即将过去，虽然全球拥抱COVID疫后经济复苏，但是各国政府、华尔街的投资界、以及经济学家们却“超前担忧”，国际财经媒体的版面被通货膨胀、利率上涨占满，同时更出现不少知名的投资大师、股市名嘴高喊“六月大崩盘”等末世预测，而科技股熄火，比特币等数位货币、以及散户股民蜂拥拉抬GameStop等迷因股小鬼乱窜的现象，使得今年上半年的经济复苏没有欢乐的气氛，反而迎来更多的担忧。

不过，充满国际财经媒体的那些末世预言，股市名嘴的“超前担忧”，如今看起来都预测失准，标普500指数到6月28日为止，与年初相较上涨14.23%，与去年此时相较大涨40.53%；NASDAQ指数也不断创下历史新高，本周一再度创下14505点的历史新高，与年初相较上涨12.51%，与去年同时相比大涨46.85%。

过去两个月成为媒体标题的大宗物资原物料价格大涨，如今看来也是只是短线炒作，除了原油价格因为经济复苏的实质需求持续推高之外，大多数被锁定狂炒的大宗物资价格，都在6月大幅回跌10～20%。我们以彭博大宗物资指数来观察，指数从去年5月的低点129点一路上扬，6月上旬来到202.82的高点，一年上涨56%涨幅固然惊人，但是若与疫情爆发前长期在180点附近相较，整体大宗物资的涨幅也就是2018／19年的10%左右。

2021年最大的特征，就是从金融资产价格的上涨，扩散到大宗物资、海运运价等实体领域。不过，通货膨胀对实体经济的威胁并不如想像中严重，联准会仍然维持既定的货币操作，继续推进每月1200亿美元的购债规模，未来依旧是大水漫灌，流动性要到一年后才会见顶，美元利率回升则要再等两年。至于通货膨胀的威胁，美国财政部长叶伦上周在参议院作证时讲得很清楚：“随着供应链瓶颈逐渐解决，通膨将在年底前自目前的高水位回落至2%，目前几乎没有证据通膨预期会变得不稳定。”

其实，真正威胁实体经济的隐忧，是在世界各国四处隐隐作响的房地产泡沫。2007年之前美国房地产泡沫化，最终引爆金融海啸，制造了1933年以来最大的经济衰退，而且连带拖累欧洲、亚洲，至今仍然未能从金融海啸的废墟中恢复。

如今央行维持零利率，又拼命放水创造超额流动，过剩资金如果冲进房地产市场，吹出的泡沫可能较海啸更为庞大。房产泡沫攸关银行体系安全，更会拉大已经顶到极端的贫富差距，引爆社会动荡，因此，原本房价早已高涨破表的中国大陆、韩国与台湾经验最丰富，政府与中央银行从去年就频出重手打压房地产上涨预期，而反应较慢的欧美房地产市场今年也出现蠢蠢欲动的涨势，首都房价屡创新高，土地标售市场火热，新屋一推出立刻完销，甚至不用现场看屋（中古屋）就出手用现金买房的抢购热潮，从北欧的瑞典一直到南太平洋的纽西兰，呈现一片火热的景象。

美国联邦房地产融资署（Federal Housing Finance Agency）所编制的全美房地产价格指数，从去年5月至今的“月增率”一直都在1%以上，是过去20年从未出现过的景象，即使是在海啸前的那一波房地产狂热期，这个指标的月增率也从未超过0.5%；另外，彭博资讯编制房地产泡沫指标，从纽西兰、加拿大、瑞典、英国、丹麦、比利时、奥地利、法国、以及美国都在红灯警示区内；连美国波士顿联邦准备银行总裁罗森格兰（Eric Rosengren）都发出警告，提醒再次出现房地产市场荣枯周期，将对金融稳定造成无法控制的冲击。

2007年美国房地产泡沫破灭的殷监不远，各国政府以及商业银行对于房地产价格波动的警戒心极强，美国房市虽然有罗森格兰所警告的抢买现象，但是相较于2007年之前，银行谨守房地产放款门槛，美国房贷银行协会编制的“房贷信用指数”（Mortgage Credit Availability Index），在2006年房价高峰时一度达到870点，而目前则仅有125点，同时，整体金融机构房贷余额相较于资产总值，也远低于海啸时期。

如同台湾金融主管机关不断限缩银行贷放成数，全球各国政府也正在紧盯蠢蠢欲动的房地产涨势，房地产不只是家户资产负债表上比重最高的资产，过度的贷放更是金融体系崩溃、社会动荡的最大威胁。相较于一年之后才会见顶的量化宽松操作，或直接冲击限于厂商的大宗物资价格，房地产泡沫的威胁更立即、冲击更全面。

展望下半年，美国的物价指数涨幅将会逐渐朝2%下降，拜登的基础建设计划不论金额大小，也将获得国会通过，联准会资金宽松的幅度不会有所改变，最值得关注的变数，就是房地产市场上涨的力量，与政府政策调控压制房价的角力，毕竟，房产泡沫才是经济稳定与政权安危的真正威胁。