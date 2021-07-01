香港01“国际分析”

作者：叶侃

“基辅当局面临很大压力，中国以断供乌克兰订购的科兴疫苗相威胁，使得后者不得不屈从”—在近日于日内瓦召开的联合国人权理事会第47次会议上，乌克兰突然撤回对新疆人权提案的举动在由美国拉起的“反华统一战线”中引发了不小震动。于是乎，类似此等北京施压—基辅屈服的论调不出意料地在华府外交决策圈蔓延开来。

上述乌克兰突然转軚的事件不过是近来中美拉群互怼“博弈新模式”的最新例证，事实上，进入今年以来，类似这种拉群互怼的方式已经日渐成为中美博弈的“新潮剧目”。

就美国而言，自拜登（Joe Biden）入主白宫以来，华府就一改此前特朗普时代“美国优先，罔顾盟友”的做法，开始大力重整美国盟友体系。以2月中旬，拜登在慕尼黑安全会议上发出“美国回来了”那句掷地有声的宣言开始，华府重整盟友的计划就在有条不紊地铺开，效果也迅速显现出来。

3月下旬，欧盟率先就新疆问题对华发难，中国意料之中的反击举措更加促成了“反华”阵营的巩固，而反华攻击点也从单一的新疆问题逐渐扩散至其他中国内部的敏感点。

在新疆制裁风波后不久，布鲁塞尔方面随即试图在欧盟理事会中四度发起涉港声明动议，虽因匈牙利的“一票否决”而未能成形，但华府“联友”策略之显著功效可见一斑。

在欧盟“先锋效应”的鼓舞之下，拜登当局的“联友制华”举措也更加大胆起来。在6月中旬召开的G7峰会所发表的联合声明中，甚至直接把矛头对准了中国的“一号核心”台湾问题，以高调呼吁台海和平的措辞向北京方面的“武统决心”施压。

面对华府咄咄逼人的“联友反华”风暴，一贯在“抱团结盟”上颇为忌惮谨慎的中国也罕见打破禁忌，毫不避讳地开启了“联友反制”之路。

在欧盟以新疆人权问题为由制裁中国之际，北京方面立即针锋相对地邀请了上合组织秘书长和21国驻华使节与外交官亲赴新疆考察民生，并以受邀人员的实地积极感受有力回击了以美国为首的“反华同盟”的有关指责。

在华府于6月下旬的联合国人权理事会第47次会议上再次升级事态，联合47国就新疆、西藏与香港问题向中国高调发难，并施压中国放行包括联合国人权事务高级专员巴切莱特（Michelle Bachelet）与其他独立观察员在内的“不受限制的新疆考察之行”的紧要关头。

北京方面联合了包括俄罗斯、白罗斯在内的65国发表联合声明，反对以人权为借口干涉中国内政。更有什者，对于带头挑事的加拿大，中国联合包括俄白在内的七国将矛头直指渥太华方面的黑点——原住民人权问题，要求彻查加拿大在相关问题上犯下的累累罪行。

针对美国“联友制华”的最新目标——台湾问题，中国也启动了以其人之道还治其人之身的模式。与华府硬拉G7发表不痛不痒的“台海和平”声明相比，中国的反制更加切中要害。在俄美首脑峰会后，中俄双方表现出愈发明显地在台海问题上进行战略协作的迹象。

首先是俄太平洋舰队在太平洋中部靠近夏威夷的海域进行了大规模军演，而后在两国元首的最新通话中，双方也重点强调了在维护国家主权与领土完整方面进行战略协调的重要性。

不难看出，随着中美全球对抗态势的日益升级，双方之间这种联友互斥的模式将成为新常态。