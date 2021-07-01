台美TIFA谈判 跟上拜登新政了吗

台湾《经济日报》社论

台美经贸谈判30日展开，许多人归因于台美关系的重大进展，也有人认定是对中国大陆强硬策略的一环，但若要有全面理解，必须从美国的贸易政策，尤其是特朗普的贸易政策谈起。

特朗普是房地产商出身，向来把贸易当成零和赛局，不是你赢，就是我胜：美国的贸易逆差，都是因为外国耍诡计，占美国便宜，他不仅对中国严厉批评，对欧盟与日本同样不假辞色，要求重谈北美自由贸易协定，推翻与韩国的自由贸易协定。

特朗普更以国家安全为借口，回避WTO的纠纷仲裁，对全各国施加钢铝特别税，逼得其他国家纷纷屈服，照特朗普要的方式重议贸易协定，唯一持续抗拒的只有中国与欧盟。

拜登上台，商务部长与贸易谈判代表重新检讨特朗普的政策，设定以下几个目标：疫情下恢复经济、照顾劳工、全球环保与可持续发展、针对中国强迫性与不公平贸易措施、与盟国的伙伴关系等。

到目前为止，大家还看不出拜登政策有何重大改变。总体来说，拜登政府的贸易政策可总结为两原则，其一是，暂时不缔结新的国际贸易协定，这包括上一个民主党政府主导谈定的CPTPP，所以即使贸易促进授权法即将到期，拜登政府丝毫没有想要延长授权的意图。其二是，继续川普政府对中国强硬的贸易政策，包括持续指责中国强迫性与不公平贸易措施，不轻易取消对中国的惩罚性关税，而且在整体对抗措施上更加码，与盟国加强供应链的贸易合作。

这其实是从国内政治着眼，在明年11月期中选举之前，拜登政府的贸易政策，完全从美国中产阶级的角度出发，保障美国人的工作，尤其是“买美国货”的法案，虽然被其他国家视为特朗普式的保护主义，但是拜登政府的范围更广，不单单只是要减少逆差，还要增加美国的生产力，这也包括与中国战略竞争在内，这就是为何此时要开始与台湾进行TIFA谈判。

《贸易暨投资架构协定》（TIFA）是洽谈扩大贸易和解决争端的框架，通常被视为谈判《自由贸易协定》（FTA）的重要步骤，而我国与美国1994年签署TIFA，隔年召开首次会谈，但2016年会谈后停摆至今。

美国国务卿布林肯在6月初首先暗示将重启美台TIFA谈判，中国大陆外交部立即重申“一中原则”，强调反对任何形式的美台官方往来；中国大陆之所以反对，是担心这将导致美国与台湾正式签署投资保障协议，甚至自由贸易协定，并且鼓励其他国家如英国与日本，与台湾开始磋商贸易协定。

白宫发言人针对大陆的恫吓表示，美台贸易投资关系十分重要，美国会持续强化与台湾经贸关系，“这就是为什么我们期待TIFA会议的到来”。

但是距离上次TIFA磋商召开，至今已经五年，延迟这么久，不只是大陆因素，当然也与美台之间的贸易争端有关，特朗普政府对敌人与盟友一视同仁，都是极度施压，换取经济利益，农产品进口一直是台美之间僵持不下的争议，终于台湾在今年开放美猪进口，才换得美国愿意重启与台湾的TIFA谈判。

进一步说，此刻美国愿意重开TIFA，也与8月底预定的美猪公投有关，据《金融时报》报道，贸易谈判代表戴琦原本不愿意这么早就开始与其他国家或地区进行贸易谈判，但是迫于国安顾问苏利文的压力，才开始与台湾谈，其目的一是为民进党政府保驾护航，表示开放美猪是正确的，这与近日大手笔捐赠疫苗有相似的政治效果；二是企图去影响公投，如果公投否定美猪进口，将来美国恐怕不会继续TIFA谈判。

这次谈判，台方想提出洽签台美双边贸易协定（BTA）议题，以美方当前考量，肯定不会有具体结果，因为美国人要先等公投的结果，而且还要等整体贸易政策启动后，才会有台美的下一步。