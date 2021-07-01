台美复谈 争疫苗能改变迎莱猪的印象？

来源：联合新闻网

作者：陈熙文

台美贸易暨投资架构协定（TIFA）会议在暌违近5年后复谈，时机点耐人寻味。

自去年民进党政府抛出开放莱猪议题以来，就不断遭在野党抨击，质疑民进党是拿人民的健康做交换，却换来一场空，有做冤大头的嫌疑；更对美国迟迟未给予承诺，台美能否顺利签订双边贸易协定抱持怀疑态度。

面对各方抨击，在美国主控的国际局势下，政府只能口头上做政策辩护，但一直是哑巴吃黄连，有苦说不出。如今，好不容易，TIFA得以复谈，甚至有常态化的可能，民进党政府应该松了一口气。

政务委员邓振中在会后记者会中坦言，是他致电美国贸易代表办公室贸易代表戴琪，希望能尽速开会。现在TIFA于8月底“反莱猪”公投前，得以顺利复谈，从政治面来看，不啻1剂适时的强心针。

然而，民进党政府也明白，在新冠肺炎持续延烧的当头，莱猪进口已不是民众最关心的议题，反倒是害怕迟迟打不到疫苗，恐会在公投中对政府做报复性的投票。蔡总统前天先做预告，让TIFA的会谈与疫苗做连结，难免让人怀疑是刻意操作的“政治秀”。

政府将TIFA转化为一个向美方表态的平台，数度在会中呼吁美国分享疫苗技术、授权台湾代工，纵然无法得到美国实质上的承诺，但至少作为台湾的宣示，同时点燃民众对美国疫苗的寄望。

尽管藉由美中矛盾成功争取到TIFA复谈，是民进党政府的政策加分，也顺利助攻8月底的公投，但事实上，美国对是否再给予台湾疫苗，并没有做出承诺；另一方面，美国对于消除贸易壁垒的要求并未改变，在开放莱猪之后，还要不要进一步开放美国基改食品，或是调降其他关税壁垒，以争取美国更多的善意，政府都必须对外说明清楚。