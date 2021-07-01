国安法实施一年　香港人心未安定

来源：香港01

01观点

去年6月30日《港区国安法》正式实施，至今一年。社会表面平静下来，街头抗争不再，特首林郑月娥更形容《港区国安法》犹如香港的定海神针。但另一边厢，在机场离境区前，持续有市民泪别亲友。香港到底现在怎么了？

毋庸讳言，当初表示只针对一小撮人的《港区国安法》已经对社会许多人起震慑作用。已不只立法会初选参与者或报章管理层，挂扬旗帜的市民也不能不谨言慎行，以免被指涉嫌违反《港区国安法》，并因而失去人身自由。而因为防疫限聚措施，七一游行也无法取得不反对通知书，一时间香港此“示威之”也游行不再。

《港区国安法》有其平息抗争的作用，但正如我们去年在《港区国安法》颁布前指出，一些市民忧心以言入罪，惧怕容易堕入法网，因此《港区国安法》的实施及执行也必须让社会看见其准则清晰。清晰及可预期不但在普通法传统中是法治的要素之一，在法律被视为管治工具的传统中，法律也要清晰可见，才能指导社会行为，让人有法可依。而能否做到这点，无疑考验特区国安部门以至政府官员的能力，能否透过更明确的原则及更好的解说，减低市民对《港区国安法》的疑虑。

香港生活令人喘不过气

最近一段日子，机场上演一幕又一幕的亲友别离，当中可能包括了寻常的海外留学，但也有不少人移民离乡别井。社会人心不安，部份或源于政治立场以至政治偏见，是对香港近两年丕变的情绪反感。但在此之外，香港生活逼人向来也是众所周知的推因素，不但令人想移民，尤其令为人父母者欲送子女出国，过较为轻省的生活。想乎此，香港人心之不安定，又岂是一纸法律所能解决？

上星期政府出现重大的人事变动，见习督察出身、原任保安局局长的李家超获擢升为政务司司长，一时间“警政治港”的说法甚嚣尘上。李家超及原警务处处长邓炳强同时间获升，固然反映了中央用人方面的安全考虑，但我们也不能忽略的是，被免职的原政务司司长张建宗，本身也被视为官僚主义的象征。他虽然以勤奋工作、不休假而著称，但其任问责官员多年来有何政绩，对市民生活实际改善了什么，只怕也没什么人能说出来。当香港生活令人喘不过气来、人心未能安定的时候，以张建宗为首的官员及公务员难道又没有责任？

平情而论，若以个别官员的无为而治来否定广大公务员，也不公允。就以政务官出身的广播处处长李百全为例，他对港台的人事调动、节目审查固然惹来很多争议，但先撇除此不论，也无人能否认他处事不因循、不官僚的作风。张建宗和李百全同样是政务官出身，但作风对比甚大，足见公务员并不必然官僚主义、因循不作为。从这个角度看，社会若要能够人心安定，成为香港人以此为家的城市，政府要做的就不只是倚靠严刑峻法，而是施政的革新。而后者并非不能也，只看官员是否为之。