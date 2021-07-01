台湾的命运可以和香港不一样

来源：中时电子报

中时社论

7月1日是中共建党百年，也是香港回归24年纪念日，在北京欢乐庆祝的同时，香港一些民众却黯然神伤。香港两年多前爆发的一场运动，原本诉求光明正大，最终却落得事与愿违甚至背道而驰，香港这一段过程，对台湾有什么意义？

踩到国家主权与国家安全底线

《纽约时报》近日发表长篇文章，叙述香港民主抗争运动发生逆转的来龙去脉。一大关键是北京的态度，认为威胁国家主权和安全，或挑战中央政府在香港的权威，“都是对底线的触碰，都是绝不能允许的。”文章指出，“在中国自上而下的系统中，习近平的话激发了政策制定者寻找新的方式来捍卫这条‘底线’”，“如果发生严峻的危机，中国领导人可以采取一切必要的措施捍卫主权，摆脱较次要法律的束缚”；因为“国家的意志必须不断对生存环境做出反应”。

香港人争取高度自治不成，反而加速中共对香港实现全面管治，关键在于运动过程的一些诉求与手段，踩到国家主权与安全的底线，激使北京确信退无可退，必须强力遏制，永绝后患，所以颁布《香港国安法》、大幅修改选举制度、全方位落实“爱国者治港”政策、检控众多逾越法制的异议者。结果一些港人煽动的“揽炒”招致相反结果，既不能达成以同归于尽的手段引来国际干预，迫使中央让步，反而遭到严厉惩治与严刑峻法。威胁将严厉制裁的英美等国，完全改变不了北京建立全面管治的法制、选制与树立高度威权的坚决立场与行动。

中共中央平定香港乱局的作为，正是其底线思维的一次完整实践。习近平一再强调，要坚持底线思维，增强忧患意识，提高防控能力，着力防范、化解重大风险。在习近平看来，面对国内外环境发生的深刻变化，只有高度重视底线思维，把困难和挑战估计得充分一些，把预案做得周密一些，积极寻求规避系统性风险、化解复杂矛盾的路径和方法，牢牢守住底线，把握主动权，凡事从坏处准备，努力争取最好的结果。

香港抗争运动后来确实偏离正轨，不仅暴力破坏严重，而且掺杂港独诉求，显与外力勾连，对于国家的主权完整与政治、社会秩序的维护构成严重威胁，因此唤起北京当局的忧患意识与底线思维，出连环拳强力扭转，加大力度防控，而能夺回主动权，化解重大风险。

理解中共核心思维与行为模式

香港陷入这个局面，固非港人所愿，亦非中共谋画的结果。其中的是非曲直，虽然各说各话，但部分港人妄图“脱中”而自治，以为投效美英等国就可逼迫北京就范，屈从港人夺取执政权。事实证明，恣意踩红线，假藉暴力与外力踰越对方底线，必然招来反制，运用强烈手段规避系统性风险。同为一国两制实践规划区的台湾，看到香港与中共关系的演进过程，应从其负面经验中悟出一些道理，觉知对应之道，以免重蹈覆辙。

首先必须明了，国家主权是不可侵犯的底线，没有让渡的空间与妥协的余地。其次，冲突只是手段，不是目的，妄想用揽炒方式逼人就范，若达不成目标，就得“加倍奉还”。另外，外力不可凭恃，大国之间的博弈各有盘算，皆以国家利益是尚，断无牺牲自身利益而援助他人之理，港人幻想外力援助，结果一场空。最后，务实是不可轻忽的原则，生存与发展的策略必须度势量力，务实建构有效策略，断不可脱离现实，挑衅实力悬殊的强者， 或是心存不切实际的幻想。

台湾的处境与香港不同，自处之道与发展策略当然不同，但面对的主权政府却是同一个，对应之道有其相通之处。看看香港，想想自己，避免重蹈前车之辙，寻求务实可行的康庄道路，才是正办。在此中共庆祝建党百年、香港回归二十四载的时刻，理解中共的核心思维与行为模式，看清港人走过的坎坷路，记取他们的教训，是台湾民众须深思熟虑的重大课题。