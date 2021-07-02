从港府高层换人 看体制改变的思路

来源：《明报》

作者：狄志远、黄俊琅

特首林郑月娥日前宣布李家超为新的政务司长，而邓炳强接任为保安局长。这是回归以来，第一位纪律部队出身人员担任政务司长一职。其实，就算计算回归前的布政司（回归后改称为政务司长），除了上世纪70、80年代姫达（Jack Cater）及80、90年代霍德（David Ford），两人都是军人出身，甚少是纪律部队人士担任。用一般的说法，就是一般由文官出任这职位。

说文武官没分别 只是自说自话

然而，姫达及霍德其实都在政府文职系统工作多年，才从文职职系升至布政司，跟现在李家超只是脱离警队几年就担任政务司长很不同。而在回归后（至日前任命之前），除了唐英年，担任政务司长的，都是政务官出身的人，即我们俗称“AO”的管治。本次的安排是刻意用武官主管政策部门，还是用人唯才，那就各有分析。又刚巧，除了李家超、邓炳强，还有政制及内地事务局长曾国卫，以及行政长官办公室主任陈国基，都是出身纪律部队，所以现在的主要官员里，武官都占了重要位置。

李家超是否可以胜任政务司长一职引起关注，他辩称自己在政府任职超过40年，熟悉政府不同部门。毋庸置疑，李司长经验丰富，经过过往几年的经历，可以说是身经百战，愈战愈强。当然，我们也明白，政务官跟纪律部队的训练完全不同，处理问题的方法也有异，纪律部队较着重服从，政务官讲求应变，如果说中间没有文官、武官的分别，也只是自说自话而已。

中央要整个港府执行国安法

今次政府高层人事变动，必然是有管治方针的考虑。过往两年，民心不服，社会不稳，更出现动乱，于是中央推出措施，包括制定《国安法》，以协助特区政府止暴制乱。今次任命李家超为政务司长，希望他能统领各部门，更有效执行国安法，以确保社会持续稳定。

李家超及邓炳强的委任，其实清楚显示，中央政府不单要警队及保安局严厉执行国安法，而是扩展至整个政府各部门。以李家超作为政务司长，他必然知道国家安全是他的首要任务。而他过往带领保安局及警务处在执行国安法初有成效，至少社会的动乱及冲突被遏止了，而不少激进组织及人士都受压而自行解散。

当然，中央及特区政府明白，民心仍然不稳，从《苹果日报》等事件，看见不少香港市民仍然不服气，所以制乱的工作仍然要继续，李家超的表现令中央对他有信心。从政府角度，制乱方面，较为突出要处理的，应是公务员、教师、社工、文化及民间团体，涉及公务员、教育局、劳福局及民政等系统。

靠近大陆行政架构“副市长”管理国安

除了国家安全外，中央及特区政府都明白，民生才是解难之锁，人民生活有改善，民怨就减少，所以对政府而言，民生工作必须做好。民生工作主要由文官打理，因此在分工上，这可能就是特首管民生，政务司长管国安，事实如何，有待观察。

不过本次人事安排，不单是让李家超发挥更大作用去处理国家安全，也可能同时是中央政府乘此将香港行政管治安排，进一步跟中国整个行政架构靠近，令中央易于管治。中国每个地区管治，除了党委书记，就是省长/市长，而一个副省长/副市长是会兼任公安厅长/公安局长，即是说副省长/副市长是看管公安工作。香港现在的安排看似如此，港澳办透过中联办，表达中央指令，而特首及政务司长就似地方市长和副市长，副市长管理国安。若从这角度来看，李家超成为政务司长不单是从政府整个系统执行国安法，也是一个体制上的改变。这样的体制改变，可能不是一个临时的安排了。