中共建党100周年 美国政府怎么看？

香港01“国际分析”

作者：皇金

7月1日，中国执政党共产党迎来建党100周年纪念日。根据中国政府公布的消息，已经有150多位国家元首、政府首脑和200多位外国政党领导人向中共表达了祝贺。

在美国两党和白宫更多地从意识形态角度升级同中国全面博弈的背景下，美国不可能积极看待中共100周年党庆。

按照中共建党80周年和90周年的活动记录，向中共以贺函和贺电方式表达祝贺的政党主要集中在和中国保持友好关系的国家，或者具有社会主义性质的政党。而美国共和党和民主党两大执政党从未向中共表达过祝贺。美国共产党只有数千人，自苏联解体后就不成气候，基本上可以忽略不计。

囿于当前国内政治氛围及对华政策的调整，美国各政党及拜登（Joe Biden）政府不会有所积极的表示。相反，一些众议院议员反而针对中共百年纪念日联名提出议案，继续指控中共“违反人权”，并将中共和中国人民差别对待。

观察美国官员、议员近来的发言，都能看出，他们对中共的看法越来越负面，大多认为，中国就是“党管一切”，而且这种“管”在不断强化，尤其体现在对香港的“管控”。而特朗普（Donald Trump）执政时期的一些右翼政客则坚持认为要将中共和中国人民割裂。

中共一党执政积极的一面，比如，中共成功控制住了疫情，并且让经济稳步复苏，美国政客很少给出正面评价。除此以外，中共推动的科技投入和创新力度也在增强，促使美国国会也借机以“中国科技威胁”为由推动国内的基建方案及相关预算的通过，并且通过立法的方式限制或禁止同中国在科技及军事领域的合作。

美国最大的一个问题就是无法正面、理性、客观、去意识形态化地看待中共，自己又缺乏反思，无法看清自身体制问题。甚至为了对抗中共，美国政客又将国内的问题转嫁到中国身上，试图通过转移矛盾缓解国内执政压力，或者通过“反共”为自己积累政治资本。一些美国学者和政客仍以冷战思维看待中共执政成就与挑战，甚至还停留在“执政合法性”这种过时的讨论。

拜登政府是一个“内向型”政府，外交决策均要服务于内政利益。他们关注中共建党100周年，也会强调自身“优势”。尤其是中共百年纪念日之后的第三天，也就是7月4日，正是美国的独立日或国庆日。拜登政府在这个时间点还是会宣传“美国回来了”，或者“美国已重塑国际领导力”之类的话语，并且会反驳“美国衰退”的言论，强调美国的“优势地位”。

这些外交公关也有针对中共的意味。自从中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在安克雷奇批评美国没有资格居高临下和中国对话，也没有资格说从实力地位同中国谈话以后，美国官员更加确定之前的一个结论，中共认为美国处于衰落。而拜登也多次强调，自己任内不允许中国超越美国。

所以，对于中共庆祝建党100周年，拜登团队更注重宣传美国的“实力地位”。比如拜登出席的北约峰会和七国集团（G7）峰会，白宫都会强调盟邦就应对中国挑战站在统一立场。

但现实是美国仍处于社会、政治撕裂的状态，拜登内政外交还存在诸多羁绊。

特朗普继续指控2020年大选成果被窃取，共和党当中没有人旗帜鲜明地站出来质疑这一指控。多项民调也显示，多数共和党人认定2020年大选被民主党窃取。共和党众议员基本上寄望于特朗普夺回众议院和白宫；而民主党方面，仍在针对共和党开展各种政治算计。众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）6月24日呼吁成立独立调查委员会，调查1月6日国会山暴动，就能体现这一点。

2022年中期选举和2024年大选前，美国国内两党之间的这种零和政治博弈只会愈演愈烈。包括美国大选的合法性、某个政党执政的合法性，还有可能成为持久话题。所以，在7月1日，或者7月4日，美国还是应该多反思自己体制及执政效率的问题。

比如，美国国会为何到现在还没有调查清楚国会山暴动的缘由；拜登政府也该想一想，为何在7月4日独立日纪念日当天让全国疫苗接种率达到70%的承诺最终还是无法实现。