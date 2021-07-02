莱猪与疫苗：台美谈判的猫腻角落

《联合报》社论

台美贸易暨投资架构协定（TIFA）视讯会议昨天落幕，唯一值得称许的，就是双方在会议中止五年后终于再度“复谈”，其余看不出具体进展。对拜登政府而言，重拾特朗普任内中断四年的会议，算是美国对台湾的一点善意表示，如此而已。对蔡政府而言，TIFA复谈或许不是什么大力丸，但在疫情缠身中，至少有助转移一下民意焦点。尽管行政院自称“成果丰硕”，但检视结果，并没有太多滋味可言。

正当台湾本土疫情延烧不止，美国同意在此时进行TIFA视讯会议，自然有隔海救火之意；包括稍早美国特意送来疫苗，也是为了帮蔡政府一解燃眉之急。为此，蔡政府也作足了烟火秀，包括蔡总统亲自宣布将在会中争取美方简化疫苗药品出口程序，乃至国卫院声称要争取代工莫德纳疫苗，甚至夸口可年产10亿剂。但从美方会后的新闻稿看，对疫苗代工和简化出口程序根本只字未提；可见，蔡政府的烟火秀只是纯供“内用”罢了。尤其，代工莫德纳疫苗之说，更遭台湾境内医界打脸，认为此说根本是“天方夜谭”。

我方想要的“疫苗代工”，在美方的新闻稿上不见踪影，说明此刻此事连“门都没有”。相对的，美国在会上要求台湾解决既有的贸易问题，名列第一的就是“美猪美牛的市场进入壁垒”。对于美方的这项要求，在我方的新闻稿上也同样避而不谈，因为这正是蔡政府的死穴。原因很清楚，下月就要举行“反莱猪”公投，蔡政府若在此刻表达任何欢迎美猪入台之意，只会激起民众的无限反感，让公投结果愈形不利。因此，蔡政府只能极力淡化此事，绝不能让“莱猪”一词在此时进入民众的视野与认知中。

莱猪与疫苗，正是这次台美TIFA会谈各自的猫腻角落，重要的事情也最隐讳，恰恰彼此卡着这项投资贸易架构的进展。正因为如此，双方会后只能“各自表述”，全然不触及对方关注的议题。有趣的是，即使如此，我方谈判代表邓振中仍宣称，双方达成了“十大共识”。事实上，他所谓的“共识”都只有空泛而抽象的概念，距离达成具体成果极为遥远。

更耐人寻味的是，邓振中声称，“美国充分了解台湾在政策上与国际接轨的决心”；此话，令人好奇。回顾过去数十年，台湾在贸易上不断追求的就是国际化、自由化与制度化三大目标，因此才能成就贸易大国的地位；台湾“与国际接轨的决心”，何曾犹豫过？那么，为何此刻蔡政府要特别向美方澄清台湾的国际化决心？主要原因，正是去年蔡英文总统仅凭个人承诺即轻率同意美方开放莱猪，未曾订出有效规范即骤然解封，才造成乱象频生而民怨高涨。这种不透明而充满个人色彩的褊狭决策风格，才是妨碍台湾“与国际接轨”的最大威胁。

从这个角度看，台湾并不需要再向美方证明我们与国际接轨的决心。重要的是，蔡总统不能再随便拿贸易政策去当成个人外交筹码，甚至帮特定群体去交换特定利益，尤其当这类外交交易可能危及整体民众健康与利益时。蔡总统的任性与独断，近几年频频浮上台面，对行政的制度化与决策的理性构成扭曲。只手拍板进口莱猪，只是其中一例；为发展台产疫苗而抑低国际疫苗采购，导致台湾境内疫苗不足，又是一例。其中关节，与高端疫苗技术源自美国国卫院授权有关，则是又一猫腻。

这次TIFA谈判，白宫已否认台湾是“晶片换疫苗”；那么，我总统府也该否认未来会以“莱猪换代工疫苗”吧！