来源：Yahoo！新闻

作者：陈一新

俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）与中国国家主席习近平6月28日举行视讯峰会，达成四项重要共识。美国总统拜登6月16日才与普丁在瑞士日内瓦进行面对面峰会，两周不到就有普习视讯峰会，可见俄罗斯已成为中美两国竞相拉拢的对象。

美对俄政策急转弯中紧紧跟进不落后

在白宫3月3日发布“国家安全战略暂行指南”（Interim National Security Strategic Guidance） 中，拜登政府将俄罗斯与中国并列为“战略竞争对手”（strategic competitors）。

未料，3月中旬，中俄两国就率领伊朗、北韩、白俄罗斯等成立16国联盟，与美国为首的科技民主联盟对垒。拜登立刻意识到需要调整政策，因为继续推动“暂行指南”的政策只会促成俄中两国愈走愈近，对美国构成愈来愈大的压力。

在4月28日对国会参众两院联席会议的演说中，拜登释出他有意在6月中旬访欧之行期间与普丁安排ㄧ场峰会。这个讯息立刻被克里姆林宫所掌握，俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergey Lavrov）除了对峰会表示高度重视外，也透漏莫斯科与华府正在洽商峰会议程、议题与地点等细节。

为了促成峰会的达成，美国容忍了普丁包庇白俄劫机事件、俄“黑客”美联邦政府档案、俄介入美2020年大选等；俄罗斯则主动从乌克兰东部边境撤出15万大军。

在美俄敲定6月16日在日内瓦举行峰会前，中国也不断为俄罗斯“送暖”。

美俄峰会举行12天之后， 习近平也与普京举行视讯峰会，可见从美俄同意举行峰会后，中国就高度重视中俄关系的强化，唯恐下子落后一步就满盘皆输。

反美拿民主做幌子国际进行单边制裁

这次习近平与普京透过视讯传达的第一项讯息，就是维持3月间王毅与拉夫罗夫在桂林达成协议的基调；那就是双方都反对美国拿着民主与人权的幌子，在国际上对违反的国家进行片面制裁。中俄之间的这项共识明显是想透过联盟的力量，阻止美国片面制裁中国、俄罗斯、香港、新疆、朝鲜、伊朗、白俄罗斯的行动。

维持多边主义制美尊联合国与国际法

中俄两国另一项与反对美国片面制裁有关的共识，则是主张奉联合国宪章与国际法为当今国际体系的最高指导原则；并强调支持多边主义，反对单边主义。

中俄两国的国际行为未必都符合联合国宪章与国际法，但这样做的好处就是先讲先赢，抢到话语权。

中俄合作条约延长反映普丁左右逢源

在峰会后的联合声明中，习近平与普京宣布《中俄睦邻友好合作条约》继续延长，一方面显示双方关系将在既有的基础上更上一层楼，另一方面也显示中国亟欲拉拢俄罗斯的强烈企图心。

从拜登入主白宫以来，美国对俄罗斯的政策出现重大的发夹弯，但也带动了中国对俄政策的调整。至少从短期来看，普京显然是最大的受益者。