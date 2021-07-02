挑战“一中”红线 日本再现“大陆恐惧症”

香港01“01观点”

作者：香港01评论编辑室

日本防卫副大臣中山泰秀本周一（28日）向美国著名保守派智库哈德逊研究所（Hudson Institute）发表演说期间，对承认“一个中国”原则表示怀疑，认为日美有必要将台湾这个“国家”保护起来，并强调中俄两国的威胁日益严重，声称希望美国能强大应对。中山称台湾为一个“国家”，公然挑战中国“一个中国”的红线，当然引起中国的强烈不满，中国外交部于次日便要求日方解释。但除了西方近来的疑中格局外，中山的讲话更加反映日本自19世纪以来的“大陆恐惧症”。

日本作为一个岛国，与英国的地理环境很相似，有天然与大陆孤立的倾向。英国是孤岛战略的代表，过去几百年奉行“光荣孤立”的战略。受益到岛国天然的地理条件，英国只需要确保制海权便能保护本国安全。但英国并非只是孤立而已，也积极参与欧洲大陆的问题，其原则并非要占有大陆的土地，而是通过挑动各国的矛盾，使欧洲大陆无法形成统一的政权足以威胁到英国。英国参与宗教战争、西班牙王位继承战、以至于拿破仑战争，分别成功阻止了西班牙和法国（后两次）称霸欧陆。

日本与英国虽然都是岛国，但大陆对岸的情况却极不相同。中国大陆虽然也有分裂的时候，但更多的时候由统一王朝所控制，也不像欧洲这般有多国民族矛盾可以挑衅，日本无法像英国那般干涉到大陆的情况。而中国统一的王朝却对日本有着一定的威胁，例如元朝蒙古人曾入侵日本本土，对日本造成了极大的震撼，所幸的是中国在大部分时候对遥远的日本没有兴趣，令中日关系在历史上大部分时候没有剑拔弩张。

19世纪日本的“恐露症”

19世纪情况大变，处于德川幕府末期的日本开始意识到西方列强的殖民威胁，自1868年明治维新成立统一政府后更为关注周边国家的威胁。当时中国的清政府也进行洋务运动准备现代化，成为日本的竞争对手。但自从清政府在甲午战争败给了日本后中国对日本已不成威胁，反而日本得以占有台湾作为分隔本土与大陆的缓冲带。不过，此时另一个威胁自大陆北方开始接近日本。

俄罗斯帝国当时积极于东进政策，将势力开始延伸到朝鲜半岛。朝鲜本来是清朝的藩属，但自从甲午战争后清政府已无力保证朝鲜安全，而朝鲜便成为日、俄两国的角力场。日本对于俄罗斯这般体量的大国抱有极大的恐惧，认为是国家安全的极大威胁，例如维新元老之一的伊藤博文因为恐惧于俄罗斯的威胁，而常被讥讽有“恐露症”（“露”为日文对俄罗斯的简称）。当时的日本执政者认为必须要控制有朝鲜半岛作为缓冲区（就如同台湾一般）才能确保日本安全，而最终这种恐惧驱使了日本与俄罗斯就朝鲜问题爆发了日俄战争。虽然俄罗斯于日俄战争战败，但日本也胜得非常艰难，而且俄罗斯的威胁并没有消去，一直到二战时期，日本都认为苏联是最大的潜在威胁。

21世纪日本的“大陆恐惧症”

“恐露症”的本质是日本对于大陆威胁的一种代表意识，而中山泰秀在哈德逊研究所力指中俄的威胁，无疑也是“大陆恐惧症”的体现。这种自近现代历史所养成的“大陆恐惧症”使日本总是下意识地将处于大陆的大国认定为威胁，更将朝鲜与台湾等第一岛链区视为国防要点。

中山在讲话中直接挑战了“一个中国”原则这条中国列明的红线，将台湾提升为日本的国防要点而要保护它，而且这并非只是一名官员的看法。近来日本愈发将台湾问题提升为国防问题，甚至已激起了中国对此极大的不满。日本防卫大臣岸信夫上周四（24日）接受彭博社访问时，也称“台湾的和平与稳定与日本直接相关”。日本对于台湾的关注，显然与欧洲等国家集中于民主等意识形态的关注不太一样，而是一种将台湾视为“势力圈”的国防概念。

包括岸信夫与中山泰秀等日本国防人员都属于传统的亲美保守派系，而岸信夫更是保守派代表人物前首相安倍晋三的胞弟。安倍早前曾自称是他建议美国前总统特朗普对中国强硬展开贸易战等。日本自知不能独力对抗中国与俄罗斯，国防体系正积极拉拢美国介入东亚地区问题。然而，日本政府要是放任国防体系进一步“挟美自重”，甚至将台湾视为日本的国防问题，那将大大触犯了中国大陆的政治红线，这样反而可能对台海形成更大的危机。