内宣玩过头 养蛊反噬

来源：台湾《联合报》黑白集

著名港点“添好运”在脸书感谢柯文哲订购，引来绿营支持者退赞，扬言不再上门。台南牛肉汤连锁“鸿品”关分店，并批评政府防疫无能，也遭绿网民出征，故意给予最低的一星恶评。

民进党拥有一批死忠支持者，令对手又怕又羡。但其中许多人只是接受金钱豢养的网军部队，听命府院党的指挥行事，对政策进行吹捧和拥戴，对不同意见则快速出征攻訐。这种高效率的宣传机器固然声势浩大，但网军强终究不等于执政好，洗脑过头有时更带来反效果。

正像柯文哲最近所讥，狗摇尾巴，后来变“尾巴摇狗”，尾巴剁地还会自摇。五月疫情初爆时，一篇“世界看好了，台湾人只示范一次，两周内解除三级警戒”的网路贴文红遍全台；尽管句型很潮，却只是让牛皮吹破的政府更难堪。

再如艺人贾永婕号召捐赠呼吸器，深受舆论讚扬，部分绿粉却批评她故意让政府难堪。贾永婕不服喊冤，激起更大同情，最后蔡总统亲自打电话，向她表达谢意与歉意。近日添好运与鸿品被出征的消息传出，也有不少人特意下单捧场消费或上网给予好评；显示网军言行激起公愤，反帮了倒忙。

蔡政府老爱批评中国大陆认知战，忘了自己如何在台湾土地上反覆“喷药”，毒害社会和谐。养蛊害人，终有失控反噬之时。