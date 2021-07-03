来源：台湾《经济日报》社论

美国总统拜登宣布一项由美国和七国集团（G7）帮助发展中国家推展基础建设的计划─重建更好世界（Built Back Better World）。这项计划被认为是美国为主的西方民主国家首次提出、应对中国国家主席习近平“一带一路”计划的替代方案。

白宫6月12日说明，“这是一个由主要民主国家领导的、以价值观为驱动的、高标準和透明的基础设施合作伙伴计划，旨在帮助缩小发展中国家超过40兆美元的基础设施需求。冠病疫情大流行加剧了发展中国家的这种需求。”

此一计划是在拜登所倡议全球民主与专制较量的大背景之下提出。白宫表示，实施有五项指导原则：价值驱动、良好治理和严格标准、气候优先、强大的战略伙伴关系，以及强化多边金融机构的影响力。

据了解，此一美国版的一带一路，源自于美国外交关系协会针对中国版一带一路的一份研究报告《中国一带一路：对美国的影响》。这份研究报告的两名作者之一萨克斯（David Sacks）说，美国上届政府在很长时间里针对中国一带一路倡议的回应是“不要拿中国的钱”、“拿中国的钱会很很糟糕”，但他们并没有任何替代计划。换言之，美国这“重建更好世界”贯穿民主价值理念的一带一路，将给世界尤其是发展中国家另一个选择。

中国版的一带一路是2013年中国国家主席习近平上任之后提出的基础建设大倡议，一带是陆上丝绸之路经济带，一路是21世纪海上丝绸之路；做为配套，中国并提出“亚投行”（亚洲基础建设投资银行）的建构计划，向全世界公开募股。美国当时的奥巴马政府对中国的倡议回应冷淡，并通过各种手段、明示暗示盟国不宜参加，甚至公开批评中国的作为是为各国设下债务陷阱。

未料美国的铁杆盟友英国却第一个公开宣布加入，为其他想加入又不敢加入的国家开了道。一带一路倡议及亚投行的建立迄今八年，未料美国换了政府也换了思维，拜登上台东施效顰，也来了一个美国版的一带一路，且为凸显与中国版的不同，特别强调民主价值特色。

中国当初倡议一带一路，既有时代背景，又有全球战略思维。首先，2008年9月爆发金融海啸，导致全球实体经济需求的巨大萎缩，中国为了提振内需，采取极为扩张的财政政策与货币政策，稳住了经济增长，也做了全球经济的中流砥柱，却得付出产能过剩、房市泡沫、金融杠杆等巨大后遗症的昂贵代价，让2013年接任的习近平政府不得不以去杠杆、去产能、去库存的“三去”来矫正。在这样的形势下，中国想到了一个既非外需又非内需、既是外需又是内需的一带一路，从打通中国与邻国之间的基础建设着手，以中国为中心，先联系东北亚、东南亚，接着延伸到中亚、南亚、西亚，再进一步延伸至中东、欧洲与非洲。

其次，中国无论在基础建设能力、资金能力及人才方面，都相当富余，成为一带一路顺利铺开的重要保障。再者，一带一路亦蕴涵了一个以“世界岛”为核心理念的地缘大战略，即大规模展开密集的铁路、公路、港口、机场、通讯网路、能源管线等全方位基础建设，将亚洲、欧洲及非洲紧密地连成一气。

由此观之，中国倡议的一带一路，并非凭空臆想而来，既有在特定时空下的现实条件甚至优势，又能在地缘战略上满足包括中国在内几乎所有亚、欧、非板块上国家的切实需求。亚投行所以能吸引到全球超过100个国家加入，即是明证。如今美国有样学样，搞了个民主版的一带一路，一来未见理论框架，二又未见实体规划，三不知资金来源，只强调民主价值。但民主价值与基础建设之间又有什么直接关联？令人好奇。