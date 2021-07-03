台湾无党籍、泛绿立委林昶佐2日随同防疫指挥官陈时中等一干中央大员，“视察”台北市环南市场，就该市场新爆发的群聚感染进行了解。林昶佐在现场发言吐槽台北市长柯文哲因应疫情反应过慢时，反遭市场人士猛呛。

环南市场自治会会长林胜东在林昶佐发言时，突然抢下麦克风指责林昶佐说，“从疫情发生到现在，你有替中正、万华区的百姓发言吗？没有嘛、骗肖欸”、“你有来环南市场关心过吗？”最后还撂下一句“无采挺你”，意思是后悔选举时支持林昶佐，而后还有摊商鼓噪请林昶佐“要演戏到电视去演啦！”言下之意，不欢迎林昶佐在市场作秀。

事后林昶佐的脸书也遭脸友留言灌爆，大部分都是对他被骂叫好，网友甚至只用一个字代表心情，那就是“爽！”从这些反应可充分体会到民众不满的情绪。

类似的情况日前也曾出现。社民党、泛绿台北市议员苗博雅在政论节目称，全台县市“现在是在陪双北坐牢”，引发争议。民众对身为台北议员的她，竟出言伤害台北市，不解苗是否角色错乱？就像林昶佐是中央民代，他的职责是监督中央政府，但是从北农到环南市场的疫情，林昶佐却一路将矛头对准地方政府，直接跳过陈时中和负责督导管理全台农业市场的农委会主委陈吉仲，如此找错对象根本就是失职。

事实上，从疫情爆发以来，理当监督政府、为民众争取权益的绿色民代，彷彿集体失声，表现完全不及格。最明显的例子是，面对中央流行疫情指挥中心不合理、不公平的疫苗分配措施，让人口多、疫情严重的双北分到的疫苗比高雄还少时，民进党立委惦惦不作声；台北市发生好心肝事件时，北市绿委蜂拥而上、一阵拳打脚踢北市府。真不知绿委的良心和专业何在？

选民一票一票把这些绿委送进立法院，期待他们能顾好民众的权益，无论是哪个政党，疫情期间，为选民争取更多包括疫苗在内的防疫资源，是所有民代的责任，然而令民众失望的是，在立法院占多数的民进党立委，竟全部选择“顺时中”，不只怯於监督中央的防疫作为，甚至当在野党立委要求增购疫苗、揭露疫苗採购资讯时，绿委竟以人数优势全部予以否决。

同样的情况也发生在高雄。近日凤山某大楼住户确诊，经疫调与仁武家庭群聚案有关，高雄市长陈其迈除紧急召回住户进行PCR检验外，竟要全栋大楼住户245人进防疫旅馆隔离14天，且民众须自费。有住户表示，他家5人要花10万5千元，且还得一次缴清才能入住防疫旅馆，实在是一笔很大的费用。如此明显不合理甚至不合法的作为，高雄市只有国民党籍议员提出质疑，民进党议员全部保持沉默。这些绿营议员有把人民放在心上吗？

人民应该要看清楚，哪些民代只会做执政者的应声虫甚至打手，下次选举就别再投票给他了！

（作者：刘心月，作家）