“台式民主”与恶的距离

2019年金鐘戏剧《我们与恶的距离》有一句知名语录，“你连自己的真相都看不清楚，还想看清楚全世界的面貌？”自从美中两强对撞以后，小英政府便积极配合美国的全球战略，站在抗中的最前线，透过大内宣洗脑自己的人民，更也透过大外宣洗脑国际社会，催眠自己是“民主阵营”的一员。但讽刺的是，这段时间却是台湾民主化以来最黑暗的时期，例如，鼓动民粹，利用网军或御用名嘴攻击反对人士；在立法院用多数暴力封杀所有反对党的议案；以非法手段没收人民财产；对公投结果完全置之不理；收买媒体护航政策；最严重的莫过于强行关闭立场不同的电视台，造成当前台湾言论市场的一言堂及寒蝉效应。

日前香港《苹果日报》停刊，台湾外交部长吴釗燮说“我无法用言语来描述目睹此一悲剧的愤怒与悲伤”，请问，中天电视被关台的那一天，你是什么心情？蔡英文也说“自由的台湾，会一直撑着香港的自由”，请问，中天电视被关的那一天，谁来撑住台湾的自由？其实，大家心知肚明，民进党政府说这些话，从来不是说给台湾人听的，而是再一次大外宣，向美国人交心。可悲的是，香港政府尚以具体的事证指控《苹果日报》勾结外部势力，而民进党政府则是用假新闻构陷媒体，手段之恶劣，只有过之而无不及。日前法院判决直指NCC前年对中天新闻的一项处分案，处理不当，中天胜诉，但为时已完，当年的不当处分早已成了中天新闻台被关台的理由，可见民进党政府无所不用其极对付手无寸铁的媒体，终于写下台湾民主最黑暗的一页。

当民主社会失去了制衡的力量，独裁政权就会逐渐长成。自从5月疫情爆发以来，我们就可以完全体会到甚么叫独裁。已经一个多月了，人民渴望尽快得到疫苗，以挽救一个又一个消失的生命时，我们却看到这个政府以冰冷的态度回应外界的呼吁，用各种理由拖延民间的捐赠，甚至为了护航国产疫苗，竟然大胆到恣意变更审查委员。当人民要究责政府的失职，立法院的民进党委员竟全力挡下华航机师3+11以及疫苗采购黑箱作业的任何调查工作，完全视民意机关如无物，堂堂立法院成了执政党的遮羞布。为何执政党敢如此胆大妄为？那就是台湾社会早已失去了制衡的力量，传统民主国家的三权分立，如今在台湾成了三权合一，总统独大了。

失能的在野党，自然也提供了独裁者的养分。我们现行的宪政体制，缺乏对总统的有效制衡，像现在施政让人民陷入痛苦，对社会造成伤害，我们却只能任他玩4年。如今的在野力量只剩零星的炮火，根本无法集结有效的监督力量，民进党当然无视于你的存在。再加上失德失能，唯利是图的媒体老板，让原本应该负起监督责任的媒体，也成了戕害台湾民主的帮凶。所以，要救台湾先从监督媒体开始，看看谁在颠倒是非，谁在挑拨离间，谁在掩饰真相，谁又在刻意护航。若无法让台湾的媒体回到民主社会应有的功能，所有制衡的声音与行动都将枉然。

今年年初瑞典有个研究机构V-Dem做了一份报告，直指当今世界许多所谓民主国家的选举，却选出了不受拘束的专制政体，这些新独裁者跨越了民主与威权主义之间的界线，“执政者攻击媒体和公民社会，通过不尊重对手和传播虚假信息来使社会两极分化，然后再破坏制度。”这段论述是不是感觉很熟悉呢？台湾的执政党不仅用虚假讯息攻击媒体，还关闭媒体，用公帑养网军放假消息攻击对手，造成社会的对立与两极化，最后再破坏行政、立法、司法三权分立互相制衡的制度，台湾还算是个正常的”民主国家“吗？现在小英总统正陶醉在虚妄的民主掌声中，不过，却也正在一步步扼杀台湾民主的空间。

（作者：潘淙，台湾资深媒体人）