香港高官从百年党庆学到了什么？

7月1日是中国共产党成立百年，中国国家主席习近平在庆祝大会宣告国家“全面建成了小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题”。香港问责官员贵为大会座上客，很应该体会到国家对提升人民福祉如此在意。透过这次庆典，希望能够启发他们改变日后施政方针，把扶贫、共富、改善人民生活真正视为政府和官员使命。

习近平在庆祝大会的讲话长约一小时，香港传媒多数聚焦报道讲话的政治部分，包括中共实现带领中华民族伟大復兴、绝不允许外来势力压迫国人，而且决心捍卫国家主权和领土完整等，但其实宣告国家全面建成小康社会的意义更为重大。

网上发文不如坐言起行

出席党庆香港主要官员包括财政司司长陈茂波。他同一晚在社交媒体上发文，表示能够见证国家宣布全面建成小康社会，“让人激动，令人难忘”，又提出港人要“全面准确贯彻落实一国两制，全力破解社会的深层次矛盾，化解社会民生的难点痛点，提升市民生活的获得感和幸福感，推动香港更好融入国家发展大局”。

香港问题固然要全社会合力解决，但拥有公权力和资源政府理应身先士卒替市民解困才对。像是他提到的深层次矛盾，最突出的莫过于房屋、土地和税制不公，这些明明都是他有权自力处理的范畴。按照常理，政司司长绝对可以要求辖下发展局善用香港闲置土地建屋、平抑楼价以及改善民生设施，也可要求财经事务及库务局厘订方案增加富人和财团税收，同时减轻中下阶层赋税，从税收缩窄社会不平等。可惜的是，陈茂波宁可选择在网上撰写短文，都不真正落手实施以上举措。

港人不感幸福

再说社会民生难点痛点，香港相关问题肯定要以贫富悬殊为首。相对于国家解决的绝对贫困，香港主要面对的是相对贫穷严峻。即使劳工及福利局不是财爷直属下级，他应该也可以主动与局方讨论如何进一步改善二次分配，尽量利用税收分配达致扶贫效果。当然，劳福局更应该主动把贫穷线视为灭贫指标，透过福利、增加最低工资、提升基层技能等方法，把贫困户拉回贫穷线上。

至于市民生活的获得感和幸福感，今届政府治下显然也未见得有多大成就。去年5月香港家庭福利会根据居民访问结果发布“香港家庭幸福指数”，整体而言香港家庭感受到的幸福水平仅得处于“一般”范围的6.23分，六个分类范畴当中又以“社会连系”和“生活平衡”属“较差”水平的4.10分和4.45分。香港中文大学亚太研究所的研究同样显示，香港生活质素指数自2017年的106.57分连续两年下降至2019年的101.39分，反映市民在各方面的幸福感都有所下降。

中共把实现全面建成小康社会、解决贫困问题当成执政目标，并且终于取得重大成功；在同属中国领土的香港，政府官员亦应该展现出同一决心，真正着手处理本地贫穷及民生的种种问题活，而非只会重复内地口号却不懂得坐言起行。