台湾与美军事交流 见树不见林？

最近台湾军事报道议题又再度聚焦于陆军近年来整编之联合兵种营，报道提及从美军派来专家，针对台湾陆军联兵营实弹操演，抱持某些负面意见。

其实过去几个星期，数起涉及美军来台协助训练媒体报道讯息，都未获得台北与华盛顿主管部会证实。但媒体还是充分运用话语魔术，将相关发言人回覆不予置评，诠释成官方并未否认，如此绘声绘影充分将某种心理期待，投射在似有似无臆测想像空间。

在此不论其事之真实性，但若是台北与华盛顿军事交流，仅将焦点汇聚在陆军联兵营，这其实在整个军事作战上，将会真是见树不见林。在此逐条陈述下列数项观察与分析意见，让关心军事朋友能够更深入思考此等议题。

首先必须指出，虽然军事先进强国有其可取之处，但是千万不要迷信外来洋和尚，必然念经就会更高明。平心而论，美国投入协助盟友进行军事合作交流业管单位，在其内部检讨会议中，其实就不断强调，派遣军事顾问，提供盟友各项建议时，务必要考量交流对象各项客观条件，而且本身更须虚心理解掌握对方军事思想、装备编制、武器性能、组织架构、准则教令与战术战法。

美军对于如何进行军事交流与安全合作相当重视，而且亦有其长久累积传统，并且在实务上亦须遵循既定法令规章，同时相关章法亦显现在其军事準则，力求以标准化、规范化来推动此等非作战性军事任务。

但是要在此强调，安全合作与军事交流却不属于非战争性军事行动（MOOTW：Military operations other than war），所以美军针对安全合作任务要求与行动准据，曾经另外规范出编号JP 3-20，在2017年5月23号颁布，以“安全合作”（Security Cooperation）为名之联合作战教则。

其实远在前述准则还在编修阶段，美国国防部联合参谋体系所辖“国际安全兵力协助作业联合中心”（JCISFA：Joint Center for International Security Force Assistance）就曾经在2016年1月1日，针对相关计划作为人为所须知基本概念，编写过洋洋洒洒八大章，还附上课后测验之教育训练教材；此份“安全兵力协助作业计划作为人员指南"（Security Force Assistance PLANNER’S GUIDE）相关内容其实在美国正统指挥参谋学院与战争学院课程中，亦会提到整体概念；由此就可理解到美国对此项军事任务是以极度严肃态度面对认真执行。

不论台湾陆军联兵营操演是否真正邀请美军相关人员前来交流，但就事论事，假若事后会将本身意见对外洩漏，其实是相当违反许多军事交流基本原则与道德。此外就台湾应对各项军事威胁所将采取之应对行动来说，陆军联兵营所要面对之战场状况与预先拟定之作战想定，其实会与能够进行实弹演练之教练场内各项作为，存在着相当落差。

讲得更明白些，假若将台海可能发生军事冲突整个想定推演当作一出戏，陆军联兵营只会在某几幕中现身，同时在现身时，就其重要性与战力规模来说，亦将不会占据整个舞台或是银幕。最重要的是像联合作战训练中心实弹教练场内之作战场景，究竟如实重现机率有多高？台湾现实作战环境落差有多大？所以当面对军事实战问题是如此千头万绪时，想像或许很丰满，但现实却是很骨感，因此必须理解，若仅聚焦联兵营，实乃见树不见林！

作者：张竞，中华战略学会研究员