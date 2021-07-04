美中竞争下 台湾恐沦为棋子

来源：联合新闻网

作者：孙扬明

日前G7峰会后宣言中，史无前例列了台海稳定一章，民进党政府对此固欣喜若狂，美国联手盟国在中共建党百年前夕意图明显；果然，习近平七一讲话，除提及台湾议题，批评外来势力妄想欺负中国将“头破血流”，美中新冷战形势俨然成形，台湾真要成为两强权下的棋子。

冷战结束以降，美陆台间所谓台湾议题，大致只是在中美关系间移动；这回在拜登政府强力运作下，台海骤然拉高成结构层次议题；在这情况下，台海紧张势不可免；就中长期言，台海局势必趋恶化是可预期的。

台湾真希望进入这结构性紧张议题中吗？民进党政府有没有思考过，这可能要付出多少代价？一旦进入这结构性紧张的前缘安排，台湾自主性地位将更低，且除非出现重大冲突，付出重大代价，根本无法回头。

拜登政府作法，不外是避免来自国会（尤其是共和党）对其“对中国软弱”的批评，同时也希望表现出支持台湾对抗北京。但这种支持却是一种错误。

因为就中长期言，拜登政府此举反而是对本区域和平稳定的重大伤害。因为这势必影响美国在台海稳定的两大支柱：“战略再保证”与“吓阻”。

首先，吓阻必需在合理条件下，才具吓阻效果；一旦超出合理条件范围，吓阻将不再有任何意义。民进党执政以来往分离路上走，不断挑战中共底线；在这情况下，任何国际组织与国家再以吓阻方式要求台海稳定，必然会被北京视为卵翼、支持台独；中共是否动武将不再只是合理代价与否问题。

其次，美国在台海“战略再保证”，始终是以不支持台独、不支持两个中国、不支持一中一台的一中政策为主；但拜登不惜把台海和平稳定，拉高到G7公报层次，显已默示性漂流向一中一台情况，接下来大家要关心的，是北京是否会有强力动作？

其实，习近平七一讲话就两岸议题表态前后，美方已有若干思考，其中一个审视方向认为，应重建与中共“战略再保证”及“吓阻”的平衡。也许最近传出十月G20峰会有关拜习会的说法，多少会涉及此事。

作者是资深媒体人