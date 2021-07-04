两岸稳健发展 勿走偏锋

来源：联合新闻网

作者：黄奎博

中共百年党庆刚过，台湾各界或许因新冠疫情之故，未给予明显关注。但习近平谈两岸关系的“和平统一”、“坚决粉碎台独图谋”，未来如何影响两岸与台湾外交关系值得深究。

早在一九九二年，台外交部长钱复于国民党大陆政策指导小组会议指出“大陆政策位阶高于外交政策”，亦即两岸关系良莠会影响台湾对外关系。

当时台湾地区GDP是中国大陆（不含香港）的45%，外交上争取到30个邦交国、以“台澎金马关税领域”为名并以观察员身份列席GATT、即将加入APEC，但是李登辉政府仍正视现实、务实评估，知道即使台湾有一定抗衡实力，但两岸关系将无可避免影响国际空间。

像这次新冠疫苗购入甚缓，包括对美国药厂也是，政府大员理由（借口）是对岸阻挠。无论真伪，这听起来就像过去两岸邦交争夺战、参与WHA案、台驻外代表处与办事处全被迫改以“台北”为名一样，背后显示的，就是两岸关系影响台湾对外战略与行动。

时至今日，两岸实力消长几成定局，台湾有良心政治人物、媒体及知识分子负有重要使命：帮助台湾民众客观看待中国大陆崛起与其不足之处、分析两岸各自优劣势、体会国家利益优先的国际现实，务实探索两岸关系的未来。

可惜，不仅有人拼命吹捧台湾到处受世人注目，还有人以极为片面方式呈现中国大陆作为，让台湾民众误判情势。例如，刻意夸大“一带一路”外交成就、淡化民族主义因素，或选择性凸显最近美、加等41国在联合国人权理事会要求北京当局同意派员赴新疆调查人权问题，但忽视另一边有60余国以共同发言方式挺北京，同时还有近30国致函支持或会上、会外单独发言。

两千多年前战国时期，《韩非子.亡征》提到四十多个可能导致国家灭亡，或君主失去权力的征兆，有些正好印证台湾外交关系或生存发展，例如“国小而不处卑（谦卑），力少而不畏强，无礼而侮大邻，贪愎而拙交者”、“恃交援而简近邻，怙强大之救而侮所迫之国者”、“大心（狂妄）而无悔，国乱而自多（自夸），不料境内之资（资源）而易（轻视）其邻敌者”、“见大利而不趋，闻祸端而不备，浅薄于争守（战争）之事，而务以仁义饰者”。

所幸这些征兆虽在，却非不可逆。如果台湾人略知国际现实与趋势，在可预见未来应不至于发生“中国大陆即将超越美国”、“全世界都反中”、“不惜一切协防台湾”等事，且台湾民意展现的是，既不自大也不卑微、既不恐共也不媚共，或许能稍微导正剑走偏锋的政党、媒体与个人，讨论出相对稳健政策。

作者是政大国际事务学院外交政策研究中心主任

