北美黑暗历史终须面对 仅靠和解道歉不够

来源:明报

明报社评

7月1日是加拿大国庆日,但今年的国庆日却因多处原住民儿童寄宿学校旧址接连发现无名墓葬和遗骸,闹得沸反盈天。原住民团体指摘当年的寄宿学校体系是对原住民的“集体谋杀”,一些城市因此取消了国庆日活动,总理杜鲁多亦要求国会山庄下半旗,哀悼寄宿学校的死难学童。加拿大原住民血泪历史的重现,引发加国民众对本国黑暗历史的反思,亦提醒世人对殖民主义历史的关注和警醒。

就在加国国庆日前夕,卑诗省南部克兰布鲁克(Cranbrook)的印第安人团体6月30日宣布,在当地圣尤金宣教(St Eugene's Mission)学校旧址,发现了182个无标记墓穴,这所寄宿学校1912年建立,到1970年才关闭,182名死者相信都来自克图纳萨(Ktunaxa)部落。

加国百年寄宿学校制度

系统性灭绝原住民文化

这是个多月来在加国原住民寄宿学校旧址发现的第三批学童遗骸或墓葬。5月28日,在卑诗省坎卢普斯(Kamloops)印第安人寄宿学校旧址,发现了215具儿童残骸,有死者离世时估计年仅3岁。该校于1890至1996年期间运作,在1950年代曾是全加最大的寄宿学校,有500名学生。接着,在沙省(Saskatchewan)马里瓦尔(Marieval)寄宿学校遗址,又发现751个无名墓葬。

1831至1996年期间,加拿大的印第安人寄宿学校(Indian Residential School)系统曾经强迫逾15万名原住民儿童与家人分离,以教化为名实行同化,最高峰的1931年,全加寄宿学校有80间之多。在寄宿学校,原住民学童被禁讲母语,甚至不准使用自己原名,等同文化灭绝;校内还充斥虐待、强暴等各种残暴行径;经费有限令伙食分量不足、品质低下,营养不良的学生极易染上肺结核、流感等传染病。不完整的教会和政府纪录显示,有至少3200名原住民学童被虐致死。2015年加国相关报告称,有4100名儿童在寄宿期间死亡,而这一数据并未包括今年新发现的1100多学童墓葬和遗骸。所以,寄宿学校的死亡率,应高于第二次世界大战期间被纳粹德国拘押的加籍囚犯1/50的死亡率。

虽然在诉讼压力下,加国政府、教会2006年被迫与原住民团体签署了“和解协议”,同意为寄宿学校约8万名幸存者提供20亿加元援助。2008年又成立了“真相与和解委员会”(Truth and Reconciliation Commission, TRC),时任总理哈珀(Stephen Harper)公开道歉,并承认寄宿学校政策的目的之一是“在孩童时代扼杀掉印第安文化的认同”(To kill the Indian in the Child)。

强行同化几代的结果,致使原住民迷失方向,缺乏安全感,令他们觉得既不属于原住民,亦不属于现代社会,时至今日,仍遗祸未消。统计显示,原住民族群较非原住民族群的健康状况差,识字率与教育程度低,加上缺乏交通、幼教资源,令他们就业困难;而长久存在的种族歧视和刻板印象,导致占全加人口不足5%的原住民,竟占全加囚犯总数的三分之一;而原住民社群住房不足,以及恶劣的居住环境问题,甚至曾引起国际传媒及联合国关注。

遗祸至今不幸代代传

无溯源难有转型正义

加国2016年的一份报告发现,逾五分之一的非保留区原住民成年人,曾有过自杀念头;原住民青年的自杀率,为非原住民青年的5至7倍,原住民族之一的因纽特人(Inuit)青年自杀率更是冠绝全球,是全加平均比率的11倍。

目前,在加国儿童福利机构照顾下的原住民儿童数量,是寄宿学校全盛时期学童数量的逾3倍,几乎每10名原住民儿童,就有一人从家中被带离。原因是他们的家长或监护人药物或酒精成瘾,疏于照顾。讽刺的是,据总部位于纽约的国际转型正义中心(International Center for Transitional Justice)研究报告指出,在那些药物或酒精成瘾的加国原住民父母中,有许多正是当年寄宿学校的幸存者。

欧洲人在北美的定居发展史,就是一部原住民的血泪史。赔偿、公开道歉、调查并还原真相,绝非转型正义的终点。寄宿学校的后续影响不限于幸存者个体,更是对整个原住民社群、语言和文化的集体文化伤害,因此加国原住民领袖亦要求,应该有一个能够让TRC扩及整个原住民社群,而非仅限于寄宿学校幸存者的架构,以支持“社群疗癒”。与加拿大一样,美国、澳洲等在历史上,亦有类似的原住民寄宿学校,欧洲多国在亚非拉美的殖民历史中,类似的黑暗面更不胜枚举。不从文化根源上去溯源、反省,仅靠赔偿、道歉、和解,无法实现真正意义的转型正义。