港澳通关条件是否“搬龙门”？

来源：思考香港

作者：陈凯文

不讳言的说，香港在抗疫上，一直有很多令人迷惑的行为，而近日闹得沸沸扬扬的港澳两地免隔离通关问题，也似乎在“清零”的算法上，让人觉得他们在“搬龙门”（指个人或机构随意变换规则，朝令夕改）。一直以来，所谓“清零”是指本地个案零确诊，而所谓本地个案，是指对方并不是在境外感染。是故，在6月24日和27日的两个案例中，从事航空地勤的男职员即使是在本港机场内受感染，也应视为本地个案，男职员其后在兼职工作期间，令女同事受感染，更是典型的本地个案。

换言之，若以28日本地个案零确诊，作为港人进入澳门免隔离通关条件的话，香港已于6月24日“断缆”，理应重新计算。然而，日前澳门新型冠状病毒感染应变协调中心在记者会中表示，现时香港出现2宗同源个案，澳门政府会密切留意有关情况，假设2宗同源个案属于输入性个案，也没有在社区内传播，可以考虑视乎实际情况调整计算方法，即不一定连续28日没有新增本地个案，才推行完成疫苗接种人士的通关便利措施。

如此说来，澳门方面在香港是否已经“断缆”的问题上，似乎松了口子。未过不久，香港卫生防护中心便在6月29日的记者会表示，早前27岁男地勤跟24岁同事确诊，他们的基因排序分析显示，基因组跟3宗输入个案有关，因此将这2宗个案由源头不明本地个案，修正为与输入个案有流行病学关联。

之后又有媒体报道，宣称本港旅游业界接获澳门方面消息，指港澳将于本月11日有条件恢复通关。通关初期将设配额；澳门当局并会限制港人在境内的活动，包括要入住指定名单内酒店的指定楼层，不准进入泳池、酒吧等，并要求除饮食外要全程配戴口罩。

若此消息属实，那便等于港府在6月29日作出所谓的个案“修正”后，便不被视为本地个案，28日本地个案零确诊的港澳通关要求，亦因此不视为“断缆”，只需在原有16日零确诊的基础上，再加12日便可“通关”。问题是，变为输入个案有流行病学关联，能改变男地勤是在本地感染，然后再在大埔传染给女同事的事实吗？不能。

是故，从客观事实上而言，两个个案即使跟输入个案关联，也应属于本地感染个案，并已传播入大埔社区，而不能视作输入个案。假如这样都不叫本地个案，所谓第二、三、四波疫情，基本上都是由境外输入个案传入本地社区所造成，难道因此所造成的本地个案，也可以不视为本地个案乎？

退一步而言，澳门当局现在的说法，其实是香港在这两单个案之外，若再没有出现新增的本地个案，便可不视为“断缆”，不用重新再等28日本地个案零确诊，但是怎样才算没有新增的本地个案呢？根据国家卫健委高级别专家组组长锺南山在2月发表的研究论文显示，新冠肺炎的中位潜伏期为3.0天，最长可达24天。

因此，若要确保这两个病例并没造成进一步的社区感染，至少要看香港在6月27日之后的24天内，有否出现新增的本地个案，而不能把28天扣了之前的16日本地个案零确诊，然后在6月27日出现女同事确诊个案后，再加12日便能视作28日“清零”，然后满足港人进入澳门免隔离通关的条件。若不以此计法的话，便有可能出现港澳通关之后，有潜伏期内的香港本地感染者进入澳门的机会。

更重要的是，所谓6月27日后24天内的本地个案零确诊，很可能只代表无症状感染者未被发现。事实上，根据中大医学院在5月公布的研究，便曾有一名身上带有IgG抗体的个案，既无外游史，亦无接触确诊者的记录和无病征，即使有人在源头不明情况下受到感染，并因未曾发病和从未做过检测，而在未曾被发现的情况下自行痊愈。

由是观之，只有在本地个案零确诊后24天后，进行一次全民检测，我们才能确保香港的本地个案彻底清零。让港澳两地现在28日本地个案零确诊的算法上，有着“搬龙门”的嫌疑。让人感到忧虑的是，撰文一刻香港仔又有一名清洁工初步确诊，涉及L452R变种病毒，港澳两地政府又会怎么做？

难道又是继续靠出些口术和“搬龙门”，而不视作28日本地个案零确诊“断缆”吗？假若真是这样的话，澳门政府又会有何措施，确保港人不会在“通关”后把病毒传至澳门呢？万一出现港人在澳门“播毒”的情况，究竟两地政府，又会有谁愿意出来承担责任呢？这是一个值得深思的课题。

作者是学研社成员、福山智库研究员、全国港澳研究会会员