关中天 是台湾的死亡证明书？

来源：中时电子报

中时社论

中天新闻台虽然去年底遭不续照关台，引发民进党政府压制异议、压抑新闻自由的争议；香港《苹果日报》被迫停刊，蔡英文以降的党政要员纷纷在脸书发文力挺港苹、哀悼香港新闻自由已死，引起自媒体“左手关中天，右手撑港苹”两手策略、双标嘴脸的批评。于此同时，台北高等行政法院针对中天控诉NCC裁罚违法案的判决，彷如平地一声雷，震醒了人们对蔡政府政治操作、设局套杀中天新闻台不公不义的注意力，让社会再度省思台湾新闻自由的沦丧不容轻忽。

设局套杀中天的真相浮出

这桩具有指标性判决的原委是，中天新闻台前年报道台南立委补选选情，有关“凤凰展翅云”新闻，被国家通讯传播委员会（NCC）认为内容未经查证，引导民众将特定政治人物与怪力乱神之说结合，依《卫星广播电视法》裁罚40万元。中天不服提起诉讼，台北高等行政法院审理后发现，出席的16名委员中有12人认为不违法，NCC却置之不理，竟依另4名委员意见决议开罚，而且未述明理由，形同少数暴力，原审未就此部分调查厘清，因此认定中天抗告有理，发回更审。

NCC对此判决的回应显得矛盾，称外部咨询会议的决议只是提供建议和参考，决定权主要还是在NCC委员会，NCC的裁罚没有问题，过去也发生过外审会建议要罚，但NCC委员会决议不罚。这个回应不说还好，一说正好泄了底，戳破NCC所谓尊重学者专业意见的假象，最后一切全都是NCC说了算！

照NCC这个逻辑，聘请外部专家学者的咨询会议，多数意见如果符合NCC的意思那就采行，对外当然说是外部学者的专业“公议”，如果不符底牌就另有考量、直接推翻，对外也不必说明理由；这样里外通吃，如此嚣张、方便，NCC还有什么不行、不敢做的？

民进党政府处心积虑想关掉中天，为了建构撤掉中天的理由或依据，一是强化危害国家安全的指控与抹红，另一则是增加对中天裁罚的数量，以证明中天专业表现不佳与经营不善。但蔡政府就媒体如何危害国安的定义说不清楚，更提不出两者相关连的证据，只流于舆论的制造、感觉的渲染，当然抵挡不住民主需要多元价值、不容只有一种声音的质疑与批判；因此不断累积对中天新闻甚至评论的行政处分，以营造关中天的社会声浪，便成为其屡试不爽的偏方。而且NCC认定外界只会看到中天被裁罚的案件遥遥领先所有新闻台，却很少人清楚中天被罚的原因是否公正合理，乃至与其他台相比是否有公平的标准？

让绿媒成为电视新闻霸主

从北高行这次对中天“凤凰展翅云”新闻的翻案判决来看，如果不是中天坚持提起行政诉讼，且承审本案的合议庭法官在判决中，公布了当初NCC内部咨询会议的讨论意见和表决结果，外界根本无从得知NCC的决策过程和裁罚结果，竟然可以推翻多数咨询委员的专业意见，硬要处罚民营电视台，也更让外界怀疑，NCC之前多次裁罚中天的过程，难道也都是这样比照办理？所谓“毒树生出毒果”，一个甘为政治鹰犬、弃专业与清议于不顾、完全没有公信力的NCC，只为了监控媒体所做出的偏颇处分，能为社会所认可接受吗？

铁了心为政治服务、一手遮天的NCC，在解决中天新闻台后，继续推动电子媒体全面绿化工程，先是在3月底将原中天新闻52台的黄金空缺由华视新闻台递补；接着在5月底火速通过中嘉申请的移频案，许可三立财经新闻台从88台蛋壳区大幅挺进到48频位蛋黄新闻区，破了这10年内新闻台执照审查通过的纪录。三立财经新闻台在48频位的全台市占率也将一举冲至25.7%，新闻台区块从原本的49到58台，扩大为48到58台，在民进党内势力庞大的三立更同时拿下48、54两个新闻台，成为电视新闻言论市场的绝对霸主。

在民主多元的社会中，新闻与言论自由不仅是基本的价值与信念，更是生活实践的基础；新闻与言论的品质好坏，不仅应尊重真正的专业，也应由民意与市场而非政府来决定，更不应该是由作假、操弄双重标准的行政机关来糊弄。当绿营鼓吹着“港苹走入历史，是香港的死亡证明书”之际，不也预示着当民进党关掉中天，正是台湾的死亡证明书？