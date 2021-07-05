中美较劲俄试探 莫斯科正伺机找寻进入亚洲施力点

来源：香港01

作者：杨永年

6月16日俄罗斯总统普京与美国总统拜登在瑞士日内瓦举行峰会，峰会在双方看似缓和的氛围中，留下少量歧义结束，也给拜登之后与习近平进行的峰会留下了想像空间。

《香港01》采访任职于台湾元智大学的俄罗斯研究专家胡逢瑛，就前述议题中，俄罗斯可能采取的行为及其思维进行分析。

胡逢瑛首先分析到，俄罗斯透过近期国家安全战略的修订，将西方国家定义成破坏现存国际安全体系和制造国家间对立的始作俑者。因此，俄罗斯将持续发展军事并且改善国家之间关系，作为抗衡条件。普京曾说“对于那些想要咬我们的人，我们会先打断他们的牙齿”，显示出普京仍会运用武力作为抗衡的后盾，以谋求促谈的机会。

拜登与普京峰会的前夕，普京就强调有任何歧见都可以坐下来谈，异中求同，莫斯科与华府皆不约而同的强调，需就核心利益划定红线以彼此做出确认。拜登在上任后，普京召回大使的举措，可以作为迫使美国坐下来谈的一种抗议和表态，使美国清楚俄罗斯的底线到底在哪里。

与此同时，美国也将俄罗斯和中国视作安全威胁，拜普峰会后，拜登政府基本上也会观察莫斯科是否有持续危害西方的核心利益，来决定俄罗斯恢复正常外交交往的程度，华府在峰会后，对俄罗斯仍保持听其言、观其行的态度。

胡逢瑛指出，双方的其中一个分歧点便是俄罗斯境内反对势力的人权问题，尤其是纳瓦尔尼（Alexei Navalny），他的存在是美俄两国就极端民族主义者与民主人士之间在概念上的角力，而普京和拜登都有不让纳瓦尔尼遇害的责任。

纳瓦尔尼组织的反贪腐基金会（Anti-Corruption Foundation）基本上被俄罗斯司法部门认定是外国人代理机构，他本人就不能参与任何政治活动和设立实体常驻机构。此外，该基金会在网上发布的消息则由俄罗斯司法部门随时判定，其内容有无违法俄罗斯相关法律以进行是否封锁网站之相关裁定。

另一个分歧的项目，则是美国民主党一直深信俄罗斯透过骇客介入美国的总统选举，骇客攻击变成美国寻求俄罗斯谈判的风向球，是双方能否进行具体合作的桥梁项目。双方在峰会间立即决定让大使复职，有助于日后就骇客攻击的清单进行情资交换，由此延伸的意义即是，任何有关危害彼此国家利益和踩踏红线的分歧范围，都能够透过大使馆与外交管道进行沟通，进行安全风险控管。双方仍存在歧见，西方国家对俄罗斯的舆论指责及经济施压仍将持续，但一个正式的外交管道仍是双方所谋求的。

胡逢瑛认为，俄罗斯近期在太平洋的军舰演习，主要是藉着美国“敏捷匕首2021”（Exercise Agile Dagger）演习为理由，而展开太平洋舰队在远洋巡航作战的整体综合军力的调动检阅。俄罗斯在2000 年之后的外交是“转向东方”，普京上任之后将国家发展的视角转向亚洲，这是对苏联解体之后俄罗斯一味西化政策的一个战略方向的平衡做法。

随着2014年俄罗斯收回克里米亚主权，引发的美俄关系恶化到冰点，中俄之间逐渐发展为全面战略协作伙伴的关系，以期逼迫美国放弃单极霸主的军事介入行为。这样一来，北约组织的角色也开始从遏止俄罗斯侵略欧盟威胁的角色，随着美国印太战略的发展，也延伸进入到太平洋和印度洋领域，以期发挥地缘政治扩张的平衡角色。

未来全球海权的争霸，随着中国崛起和俄罗斯军事力量的复苏，会在南中国海航行自由诉求下展开，换言之，未来印太地区将是区域强权海上军力竞逐之地，这样一来，北极通道的战略价值上升将提高俄罗斯在未来航行贸易战的影响力。

在俄罗斯经济方面，胡逢瑛指出，俄罗斯北溪二号（Nord Stream 2）管线主要是弥补原来通过乌克兰天然气管道供应欧洲遭俄罗斯经常断气之后所兴建的替代方案，因为乌克兰原来就黑海舰队的租用费、天然气过境费用和债务积欠等问题，对俄罗斯进行过多的牵制和拖累，基辅政权又容易遭到西方的介入，而损及俄国安全与市场利益。

再者，由于西方与俄罗斯之间为了天然气供应的问题，在乌克兰、高加索地区与中亚之间展开角力。俄罗斯不耐长期受到乌克兰的干扰因素，再加上乌克兰亲欧派长期与亲俄派之间政权不稳定的关系，造成俄罗斯经常处于被动状态。普京在担任总理期间便开始积极展开能源外交，重返总统之后，更感到自己任期有限，而不断遭到西方颜色革命的压力，终于拿下了克里米亚取主权以掌握战略主动权，使天然气外交不会因为黑海舰队的租用问题受制于乌克兰。

而俄罗斯与中国之间，在天然气供应方面的合作根植于地缘政治的需求。首先，天然气管道保障了中俄之间为期三十年的合约关系，拋砖引玉带动中俄整体区域集成的融合趋势；其次，借由东部管线，稳定中俄朝韩的关系，延伸到东南亚； 第三，通过西部管线融合俄亚中印之间的关系。整体而言，中俄天然气管道具有高度战略稳定作用，对于发展上海合作组织和金砖国家峰会有促进融合的作用。欧亚板块的战略稳定有助于中俄印发展成为长期的战略伙伴关系，对于抗衡西方国家发挥平衡作用。

在经济局势上，胡逢瑛分析到，中国在俄罗斯境内投资的基础建设主要与出口到中国的石油、天然气和电力发展有关。俄罗斯在远东地区主要的投资仍然来自于国内莫斯科的投资较多，尽管俄罗斯远东经济发展一直是转向亚洲的根本出发点。

俄罗斯视远东地区是和中国之间进行自由贸易区的经济集成试验区，但俄罗斯有限制原材料出口而加征收关税，用于鼓励在远东进行加工业，但加工业不容易生存。但如果能够招募到外国临时劳工，在林业、矿业、渔业、造纸以及民生工业方面的合作比较容易有进展，但受限于低工资也使合作愈发困难。也因此，除了中国之外，吸引日韩投资远东，雇用朝鲜劳工，也顺势成为俄罗斯多元化远东经济来源很重要的动力之一。

胡逢瑛也指出，中美科技战目前有正朝着“一个世界、两套系统”前进的趋势。俄罗斯作为科技大国，势必在中美之后发展人工智能，使俄罗斯不受制于中美任何一方的牵制。新冠肺炎的冲击造成疫苗大战，中美俄欧的疫苗大战各自独领风骚，保障自己人民的健康安全，还可以进行疫苗外交。其他国家则同时在疫苗选边站和疫苗多管齐下的好仓合作策略进行合纵连横。因此，未来的芯片或许还会是“一个世界、多个系统”并存的时代，主要是因为多极国际体系带来的权力重组特点。中美两强较劲之外，其他区域强权则同时在选边与合作之间平衡。比较适合的避险政策是需要找出自身对于地区和平的杠杆角色，才能发挥左右逢源和战略自主的可能。

胡逢瑛认为，关于中国武统的可能，是需要在中美避免核战争的情况下考虑，也就是说拥核国家透过军事发展与核武力量作为谈判的筹码，其他国家则无法利用这种强权之间的矛盾进行政治冒进动作，因为这容易使强权之间被拖累而陷入战略被动当中，例如俄罗斯拿下克里米亚就是为避免受乌克兰拖累。

未来中俄之间还是维持不结盟的政策，而是在国际规则上面合作与美国竞争。美国盟友则需要仰赖美国出面改善与中俄之间的关系，拜普峰会就是例子。拜登出访参加七国集团康沃尔峰会与布鲁塞尔北约峰会，集思广益之后再与普京在日内瓦见面。一方面，西方联盟增加抗中俄底气。但俄罗斯不这样看，普京觉得很正常，这意味着普京等着美国与欧盟之间就天然气和俄罗斯导弹部署威胁达成共识，顺势恢复美俄之间外交沟通轨道。

俄罗斯与中国之间基本上有不干涉其他国家内政的原则，因此，台海局势不是俄罗斯的施力点，朝鲜半岛才是俄罗斯进入亚洲的施力点，俄罗斯一向主张六方会谈，由利益牵涉的当事国家进行谈判。俄中之间因为在上海合作组织的框架内，以及在两国签署的睦邻友好条约的基础上，持续保持军事合作的关系不会改变。