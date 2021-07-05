假如香港特首是......

来源：明报

作者：朱兆麟

近日香港特区政府高层有调动，媒体及社会各界也都关注潜在特首参选人动态。与其逐一评论各潜在特首参选人能力，不如思考今天香港需要怎样的管治者？下任特首要熟悉香港政治、经济产业及土地房屋问题，上任后尽快解决社会深层次矛盾，具商界背景人士就有很强优势。

前特首董建华商界出身，在任时就发挥其商界触觉，针对社会已浮现的深层次问题施政，例如1999年《施政报告》提出“数码港”计划，以使香港资讯科技发展追上环球趋势，任内又推动教育改革、中药港计划及环保政策等前瞻性政策，以促进经济发展及产业多元，协助香港从亚洲金融风暴尽快复元，如今世界创科、医药蓬勃发展，这些项目亦已受国际注意，可见其先见之明。

香港今日社会深层次矛盾较当年更严重，商界背景特首，有利争取商界支持，亦更能推动产业转型及社会改革，为社会创富。故有商界背景的港交所前行政总裁李小加及行政会议召集人陈智思，均被视为有实力及机会的“黑马”。

两人都凭卓越的公职表现为港人熟悉，且具国际及中国大陆视野。李小加担任港交所行政总裁以来，成功推动多项战略举措，包括同股不同权架构公司和未盈利生物医药企业在港上市、“沪港通”及“深港通”等加强与大陆市场互联互通。中美博弈关系复杂，他熟悉中外金融及经济发展，目前更是港区全国政协，若担任特首，有利为香港争取国际发展机会，强化国际金融中心地位。

有“公职王”之称的陈智思，是港区全国人大代表，更熟悉多个公营机构及政府运作。近年社会日益关注“保育文物”与城市发展平衡，保留古建筑原有社会脉络和生活足迹；陈智思曾任古物咨询委员会、可持续发展委员会主席，对保育及发展议题有深入认识及经验；加上其行会召集人身份，熟悉政策制订过程，擅长与商界、压力团体、反对派等持份者磋商，若担任特首，能发挥其跨界別身份，凝聚各界共识。

近年国际媒体对大陆及香港报道集中政治议题，李、陈二人曾任职跨国企业，又熟悉大陆及国际关系，于中外政商界长袖善舞、人脉广泛，有助改善国际对大陆及香港观感，使香港更能扮演大陆与欧美国家的贸易桥梁。

如前所述，思考今天香港需要怎样的管治者，更为重要。自《香港国安法》实施、选举制度修订后，揽炒派已无力阻挠政府施政，管治者毋须太“战斗格”强势领导，反而应有多方面性格，处事灵活、开放，于推动民生政策时平衡持份者矛盾。除了特首，政府管治班子、行政会议、不同公营机构等治港岗位，都需要从商界、各专业界別甚至跨界別的人士中，吸纳更多具国际及本地政商触觉的爱国治港者，以应对目前变幻万千的时局。