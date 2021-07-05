好好的“香港牌”蔡英文不会用

来源：中时新闻网

作者：陈金芳

近两年香港受到北京方方面面的管制，自由受到压缩，不少港人出走他国，其中一些人来台湾避难，但生活处处受阻。部分流亡者开始批判蔡英文，指责她利用香港情势收割选票，赢得大选后就把香港抗争者放一边。好好的“香港牌”，蔡英文却不会用。

这次出走的很多香港居民，都是年轻、中产以上、受过相当教育程度的人士，也有一定的英文程度，是社会与产业的即战力。否则英国政府不会开大门，让持有BNO的人士迁徙至英国，并给予居留权。蔡政府却以国家安全为由进行管制，除了眼界太小之外，不友善的态度也容易引起过河拆桥的联想。

蔡英文如果有远见，应该思考以自由经济区等手段，欢迎具有资格香港居民赴台发展，如此一来才对台湾的经济发展和产业转型有帮助，同时又可以真正协助到来台的港人。

自由主义商业模式与国际经济思考，是香港一直以来的优势，也是正努力加入各种自由贸易圈的台湾应该去学习的。

可惜蔡英文眼界不够高，政府对于港人的投资移民门槛太高、政治避难未法制化，也缺乏吸引人才的计划。

有人指责蔡英文利用香港？其实错了，蔡英文连怎么善用香港都不会，以蔡英文的眼光和作风，这次台湾又要错过香港，也失去一个成长蜕变的机会。