邱义仁老实话 台独只剩一抹神秘微笑

来源：联合报

作者：林河名

被台湾前总统陈水扁封为“民进党头号军师”的国安会前秘书长邱义仁，昨天在扁的广播节目“老实说”。从去年提及“务实的政治人物不会搞台独，除非疯了”，到今天“美国根本就不赞成（台独）”，邱的直白，除了让独派人士“梦醒”，更戳破蔡政府对中国大陆态度强硬的表象。

其实，早在陈水扁担任总统时，2005年透过视讯会议与欧盟议员及媒体对话时，他就坦承，在剩下的总统任期中，要将国号改为“台湾共和国”，他做不到，除了因为当时立委席次未过半，纵使有此想法，客观环境也做不到，“不能骗自己也不能骗別人，做不到就是做不到”。

陈水扁甚至把前总统李登辉“拖下水”，指李在12年总统任期没做到，“纵使今天总统给他做，他也做不到”。但李登辉何须陈水扁代言？李卸任总统后，除否认自己是“台独教父”，也多次提到从未主张台湾独立，因为台湾已经实质独立。

李、扁、邱等人的主张固然不同，但共同的“务实”态度则是“台独做不到”。然而，何以民进党仍高倡“台独”？邱义仁说“党有这个目标，是有价值的”，话中有话。因为，从选举利益来看，至少可用来号召支持、巩固选票；但就实际层面而言，他的下一句：“要考虑国际情势，包括美国反应”等因素，才是重点。

自从蔡英文总统竞选连任以来，她以“辣台妹”自居，对中国大陆的态度愈趋强硬，已鲜少再听闻她在第一任期主张的“维持现状”，两岸关系既严峻、又凶险，随着疫情演变，更有恶化之势。身为扁、蔡的头号智囊，邱义仁接连拋出“疯了才搞台独”、“美国不会支持”，是否代表两岸局势危殆，必须出面降温，确实耐人寻味。

在邱义仁“老实话”之后，台独可谓仅剩“一抹神秘的微笑”，只能故弄玄虚。但要避免擦枪走火，仍系于执政当局须为两岸互动保留回旋空间。否则，若只知鼓动“有梦上水”（台语，有梦最美），没有提醒“现实相随”，两岸交恶终至不可收拾，届时岂只是邱义仁口中的“尴尬”而已。