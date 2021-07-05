港媒：高层不满赴美上市 滴滴惩罚力度将远超阿里

来源：香港01

作者：郝雅璐

7月4日，中国网约车平台公司“滴滴出行”被中国国家互联网信息办公室（网信办）检测核实，存在严重违法违规收集使用个人资讯问题，因而通知各应用商店下架“滴滴出行”App，并要求滴滴出行科技有限公司严格按照法律要求，参照国家有关标准，认真整改存在的问题，切实保障广大使用者个人资讯安全。

这距离滴滴出行公司美国上市仅五日。

对此，滴滴出行回应称，坚决落实国家有关部门的相关要求，已于7月3日暂停新用户注册，并将严格按照有关部门的要求下架整改。已下载滴滴App的用户可正常使用，乘客的出行和司机师傅的接单不受影响。

据接近中国金融监管层人士消息，“滴滴出行”App下架原因既是高层对国家及中国公民数据安全风险遭泄露的担忧，同时也由于“滴滴出行”不顾监管层多次沟通，贸然赴美上市。消息称，对于滴滴出行的惩罚力度将远超阿里。

外界传言，滴滴为了赴美上市，从而将数据打包交给美国。不过据财经媒体《巨子ICON》7月3日晚引述中国监管层内部高层人士报道，这并不属实。中国政府于此方面一直保持有效监管。事实上，根据规定，中资企业赴美上市也需经过审批。

但是这并未消除高层对数据安全的担忧。该监管层内部人士对《巨子ICON》表示，“一旦滴滴出行赴美上市成功，将会面临美国的监管要求，势必会让中国国家和公民数据安全面临不可控。这是存在极大危险的，违背国家安全”。

巨子引述该内部人士报道，北京方面对滴滴出行下此“重手”，主要还是不顾劝诫贸然赴美上市。据悉，监管层曾与该公司高层进行多次沟通，不希望其去美国上市。这并非针对滴滴出行一家公司，2018年以来，对于掌握大量数据的网络平台企业如阿里、京东、携程、美团、滴滴，由于这些平台大多涉及给类別国计民生数据，政府都不希望它们前往其他市场上市。近年中国金融监管层曾做过多轮窗口指导，引导已经在美国上市或赴美上市想法的企业回国或在香港上市。

不仅是阿里、美团这样的巨头回归，诸如京东物流等分支业务也选择赴港上市。数据统计，自2018年香港进行上市制度改革，已有13只中概股赴港二次上市，已经回归的中概股中，消费、信息科技、医疗保健等新经济龙头占比超过90%。

但滴滴出行方面并未给予有效反馈，甚至特意选择在中共百年党庆之前赴美，希望能够“先斩后奏”，此举让监管层更为震怒。事实上，该公司近年更是因为数据收集以及大数据“杀熟”被约谈多次，不良记录诸多。例如2019年11月，中国交通运输部、网信办等六部门联合约谈滴滴出行顺风车业务；2021年4月，中国央行、银保监会、证监会和外汇局联合约谈滴滴金融，其中提及规范赴境外上市行为，规范个人信息采集使用；2021年5月，交通运输部等八部门再度对滴滴出行进行联合约谈，责成滴滴出行解决抽成比例高、分配机制不公开透明、随意调整计价规则，以及网络货运平台垄断货运信息、恶意压低运价、随意上涨会员费等问题。

对此消息人士称，“给过（滴滴出行）很多次机会了”。一系列的因素叠加，最终出现7月2日，中国网络安全审查办公室以防范国家数据安全风险为由，对滴滴出行展开安全审查，并且在审查期间暂停了“滴滴出行”新用户注册。两日之后，中国网信办一纸“责令”，将滴滴出行App全面下架。

近年，随着中国国家安全范畴延伸，中国政府对于数据安全尤为重视，防范公民个人隐私被网络企业过渡操纵的局面出现，更何况被美国政府“操纵”。一旦美国政府通过中国在美上市企业，获得大量中国公民、国土国防等数据信息，将会对中国国家安全造成极大隐患。

“数据安全”不容小觑，应大力支持和引导有条件的大宗平台企业在香港和中国大陆上市。类似“滴滴出行”这种傲慢以及危害中国国家安全的行为，需要得到警示，任意妄为势必遭到来自监管层的严厉警告和惩罚。可以预见，中国政府将持续对这种背叛国家经济利益的行为进行强力管控。

