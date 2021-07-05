红的瞎的老的扯后腿 国民党支持度当然难成长

来源：风传媒

作者：林涔

据台湾民意基金会近期的一份民调显示，在本土疫情暴发的这一个月期间，台湾民众对于的政党支持倾向中，民进党以及国民党两党的支持度，分別为23%以及18%，都具有下滑的趋势。

值得注意的是，民进党在这一个月里的防疫政策可用荒腔走板形容，民调下滑是正常的状况；但，国民党在这段期间里，明明监督政府的声量最大最有力，但支持度仍然没有起色，甚至还下滑了2.8%，这就有点耐人寻味。

但如果仔细观察，还是有些迹象可循。笔者认为，就是国民党中的那些“红的”、“瞎的”以及“老的”在扯后腿，因此国民党即使再努力于议题攻防上向执政党进攻，最终还是会被这些“奇葩”们所拖累，自然民调也难有起色。以下，就针对国民党的这三类人逐一叙述，以利了解为何国民党仍然在民调低谷徘徊。

在国民党的广大党员中，有著许多可能因为在大陆经商的“买办”阶层。或许他们是长年与大陆往来、思想受到影响，也可能是收受大陆的各种好处，因此常与大陆一个鼻子出气，并且协助施压国民党。

例如，近期就有许多过气的蓝营人士，痛批国民党不敢要求政府买陆制疫苗。先不论陆制疫苗的安全性是否真实，但在台湾的社会氛围与网络舆论中，就是不信任这些疫苗。

尽管，国民党的口径一直都只有要求政府多从国际添购疫苗，从未要求政府向大陆购买疫苗；但，这就让许多的绿营的人物与侧翼有文章能作，可以轻易地塑造“国民党想买大陆疫苗”的形象。再加上，人民不会也没必要想这么的多，在被灌输这些片面讯息之后，就会把这些“染红”的蓝营人士之想法，视作国民党的统一言论。

更甚者，在中共举行百年党庆之前，竟然还有一些蓝营大佬以及中常委们，希望国民党能向中共方面发布“贺电”。而这种完全违背国民党党纲中的作为，即使最后被中央给挡下来，但也早已让国民党在台湾民众心中更成为“中共同路人”，以及成为绿营拿来调侃的标的。就这样，国民党便因为这些亲共的蓝营人士而被莫名“抹红”。

笔者在这所说的“瞎”指的是，某些蓝营人士总是提出些与人民期许不符的政治攻防。而且，如果仅止于此就算了，他们又往往因为自身的不当行为，反而害整个蓝营都成为被取笑的元凶。

举例而言，前立委张显耀日前在网络上发表了“台湾不要捡日本国人不要的AZ疫苗”的激进言论，但却在事后又被抓包，自己跑去打了该支“被施舍”的疫苗。而前立委黄昭顺也有同样被质疑打“特权疫苗”的状况，这都连带着重挫了国民党的形象。

相比之下，国民党立委江启臣以及林为洲，日前为了挡下国产疫苗在经过第三期临床试验前，就贸然开放紧急授权、施打在人民身上，于是提出自愿担任第三期试验者的政治攻防，试图强迫国产疫苗必须经过三期试验。而这项作为，在以年轻人为主体的网络社群中，就造成了相当大的讨论度以及赞赏。

但这些“攻防瞎”的蓝营人士，明明有机会随着这波政治攻防、创造正面声量，不过他们终究还是宁愿言行不一，继续做那些害得国民党被嘲笑的无效攻防。

国民党内具有老派思维的政治人物，同样是害得国民党民调低落的因素之一。这些老化的族群，通常最喜欢以长辈的姿态，对党内的各种改革指指点点，而这往往就成为绿营拿来分裂团结的利器。

尤其是，这些人通常都是生活经验早已跟不上社会脉动的支持者，对于网络社群的理解，也只停留在过去的时代抑或是嗤之以鼻。这就导致许多可能是蓝营的青年支持者，或者是年轻的中间选民根本不想与他们同流，甚至是因此转而支持其他政党。而且在这个“老的”族群，也有许多人具有上述的两种状况，这就更令人难以与其沟通。

客观而言，国民党在疫情暴发后的这段时间里，在于议题集成以及主张上，虽然不见得是可圈可点，但也不至于荒腔走板，以一个在野党而言，基本的监督职责算是都有做到。在于地方层面，蓝营执政县市首长如侯友宜、卢秀燕等，在防疫上的满意度也至少算得上是中规中矩，没有太大的负面浪潮。

但问题是，除了江启臣、林为洲、罗智强等改革派，以及蓝营执政县市首长在防疫的正面声量之外，国民党整体却难以有所突破。

所以问题就出在于，上述所说的那些红的、瞎的以及老的蓝营政治人物身上。如果不是他们常常在国民党气势好时，又为了抢曝光度因而说些不合时宜的话，国民党也不至于还要在进攻民进党时，还需要回防自家的后院起火。

总归结论就是，如果这些奇葩的蓝营人物没有自觉，依然故我地当国民党的猪队友，那国民党的支持度当然会因此被继续被拖累。而现在认真改革的国民党青壮派们，就只能莫名其妙的为这些人背黑锅。