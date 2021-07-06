对百年中共在经济体制实验上的评价

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

中国共产党7月1日庆祝百年党庆，海内外关注焦点，主要集中于中华民族复兴上的进展、中国重回世界舞台中心，以及14亿人民生活基本达到小康社会，所有这一切，表面看都是中国巨大生产力 、创新力及组织力获得充分释放的结果，但深层次地看，都源自中共一路摸索过来、仍在不断实验中的政经体制──在中国，一般称之为“有中国特色的社会主义”。

这套体制，其源头当然一定要上溯到1867年马克斯的《资本论》，这是1917年成立的苏维埃政府及1921年成立的中国共产党共同的意识形态与理论基础。至于马克斯理论则是针对18世纪工业革命与资本主义下严重的分配不均与阶级剥削的批判，因而高举以公平及正义为核心理念的社会主义大旗，对资本主义的弊端拨乱反正。但为了追求资源配置的公平与正义，却进入了一个逻辑上的误区，诉诸于所有资源的公有与共产，并为此建构起一套高度的中央集权与计划经济体制；到此为止都是原版的苏联体制。

中共1949年建立新中国取得执政权之后，一开始照搬苏联体制，即百分之百的计划经济与公有体制，加上原本也属中国传统的中央集权，及当时特殊国际形势下的闭关锁国，成为中共在执政后的1.0版本。

1.0体制由于缺乏效率与积极性，又碰上了反右、大跃进与文革，严重破坏了生产力，元气大伤，1978年大陆GDP占全球的比重降到了历史最低的1.75%。形势逼得再度掌权的邓小平于1979年进行改革开放。把计划经济改为市场经济，把百分之百公有体制改为混合所有制，同时，改闭关锁国为与全球接轨，这是中共体制的2.0版本。这一改，原本被束缚的生产力和积极性都释放出来，GDP快速提高，占全球的比重，30年内从1978年的第15位往上升到2010年的第二位。但与此同时，贫富差距拉大，环境生态破坏，社会矛盾激化，官员腐败严重。

2012年中共十八大上台的习近平乃展开全面深化改革，开展了经济、政治、文化、社会及生态文明的五位一体总布局，及推动全面建成小康社会等变革。很明显，这个可视为3.0版本的体制把长期以来高度侧重于经济发展的不平衡矫正过来，这个过程，由于面对各种利益团体的抗拒，难度甚大，但在习近平接近两任任期的努力下，目前看来已有显著成效。

综合以上分析，我们可以从1949年以来中共体制的改革与演进中，勾勒出相关的关键要点，这或许是解读当前中国现象的必要基础：

一、中共体制局部修正了公有体制为混合所有体制，即保留了土地集体及部分（策略性）国企，其余开放给民企。这样的改革一方面释放了生产力，二方面又保留国家为了实现社会主义理想必须掌握的手段（国企与集体土地），也是当今各国称羡中国能实现小康社会、全面脱贫及展现基建成果的主要法宝。此等去糟糠而保留精华的做法即所谓的“马克斯主义中国化”。

二、在中共特有的政经体制下，再辅之以具有充沛创新力与活力的民企，就建构成了各种“举国体制”，无论在高科技产业的发展，超大规模的基础建设、月球火星等太空计划，及类如新冠疫情的高效率防控上，展现出发达国家都难以企及的表现。

三、最后，就是关于中国共产党的党组织及其运作（亦即所谓的“党建（党的建设）”）。当今中国在经济上的各种出色表现，少不了的是容易被一般忽略的组织力，这当然也算是中国特色，却与中共的党组织密不可分。

总之，当“中国崩溃论”已然式微，“必须将中共与中国分开面对”的老论调又甚嚣尘上之际，各界是都该换一种心态换一种角度来认真地重新认识中国共产党了。